Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Bursaspor'a konuk olurken ilk yarıyı 2-1 geride tamamladı. Ünlü futbol adamı Rıdvan Dilmen, ilk 45 dakikayı NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında yorumladı.

Belhanda ve Feghouli'yi eleştiren Dilmen, ''Galatasaray ile Bursaspor, 9 kişiye, 13 kişi maç yapıyorlar. Belhanda ile Feghouli, Samet Aybaba görev verse bu kadar oynayamaz. İnanılmaz pas hataları ile oynuyorlar.'' diye konuştu.

Terim'den Emre Akbaba hamlesi beklediğini söyleyen Dilmen, ''Bursaspor'un bu maçı 2-1 bitirme ihtimali az. Feghouli ile Belhanda'nın pas hataları, ilk yarının böyle sonuçlanmasına neden oldu. 2. yarının tek kale olacağını ve Emre Akbaba'nın girmesi gerektiğini düşünüyorum.'' ifadelerini kullandı.

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