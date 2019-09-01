Süper Lig’in 3’üncü haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor ile karşılaştı. Ülker Stadyumu’nda oynanan maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Ünlü futbol adamı Rıdvan Dilmen, 90 dakikayı NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

Mücadelenin hakemi Rıdvan Dilmen'i öven Dilmen, ''"Gündüz, Arsenal - Tottenham maçını izledik ve 'Bunlar futbol oynuyorsa, bizdeki ne?' dedik. İmdadımıza Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşması yetişti. Bu kadar yüksek tansiyonu bu kadar temiz yöneten Fırat Aydınus maçın adamı bence. Tertemiz bitirdi.'' dedi.

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Trabzonspor'a milli aranın iyi geleceğini belirten Dilmen, ''Trabzonspor'un maç sonu daha fazla ayakta kalmasının sebebi daha fazla resmi maç oynamış olmasıydı. 4 maç daha fazla oynadı ve milli arada da iyi bir süreç olacaktır. Olağanüstü bir ilk yarı oynandı. Ancak 2. yarıda düşmeler oldu. Bu arada Ünal Karaman'ı tebrik etmek lazım. Çok iyi taktiksel değişikliklere gitti.'' ifadelerini kullandı.

'22 milyon euroluk teklif reddedildi'

Fırtına'nın sakatlığı nedeniyle kadroya alınmayan genç yıldızı Abdülkadir Ömür hakkında konuşan Dilmen, Monaco'nun başarılı futbolcu için yaptığı teklifi başkan Ahmet Ağaoğlu'nun reddettiğini açıkladı. 22 milyon euroluk teklifin reddedildiğini belirten ünlü yorumcu, ''Fransız devi Monaco, Abdülkadir için Trabzonspor'a 20 milyon euro teklif etti. Reddedilince 22 milyona çıktılar. Başkan vermedi. Türkiye'de 20 milyonu gördüğü an futbolcusunu vermeyecek bir babayiğit yok.'' açıklamasını yaptı.

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