Süper Lig'de 11. haftanın açılış maçında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, ilk 45 dakikayı NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında yorumladı.

Fenerbahçe'nin beklentisi altında olduğunu belirten Dilmen, ''Kasımpaşa'nın 11. hafta itibari ile 0-0 biten maçı yok. 79 maçta sadece 2 kez golsüz eşitlikle sona erdi. Fenerbahçe'de sorun hücumdaki pas atışı. Burada da Emre'ye ihtiyaç var. Fenerbahçe üretkenlik anlamında çok az işler yaptı. Geliyorum diyen Kasımpaşa'nın golü de geldi. Fenerbahçe beklentimin altında kaldı. Kasımpaşa'yı da gereksiz gergin buldum.'' dedi.

VAR hakemi Serkan Tokay'ı kutlayan ünlü futbol adamı, "VAR hakemi Serkan Tokat'ı kutlamak lazım, Kasımpaşa golünden önce el var mı diye baktı, göğüse geliyor gibi geldi bana, göğüsten ele düşüyor, bana öyle geldi. Gögüsten ele düştüyse hakemler çalmıyor. Doğru karar verdi. Pozisyon net penaltı."

45+3'te sarı kart gören Aytaç'ın çok agresif olduğunu belirten Dilmen, ''Kasımpaşa'da da Aytaç çok sinirli görünüyor. Her an atılabilir...'' dedi.

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