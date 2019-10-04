Süper Lig'in 7'nci haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Karşılaşma, Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Konuk ekibin tek golünü 6'ncı dakikada Ufuk Akyol kaydetti.





Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, 90 dakikayı NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

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Fenerbahçe'nin penaltı beklediği beklediği pozisyonu yorumlayan Dilmen, ''Kemal hoca sana ne! Versene penaltıyı! El açık. Bu futbolcular deli mi, elleri arkada bekliyorlar? El bitişik dedi. Fırat Aydınus, gel buraya bak deseydi, penaltıyı verirdi. Çünkü el açık." yorumunu yaptı.

Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

'Öndeki oyuncularınız yetenekli olacak'

''Fenerbahçe seyircisi mutsuz değildir. Öndeki oyuncularınız yetenekli olacak. Ozan orta saha oyuncusu ama ondan yaratıcılık beklemeyin. Moses ve Rodrigues yaratabilir. Bu oyuncular problem çözebilir. Deniz Türüç de çözmek için oynar.''

'Emre Belözoğlu'nu neden çıkardın?'

''Bayram değil seyran değil, milli maç arası var; maçın en iyisi Emre Belözoğlu'nu neden çıkardın? Eğer yorgunluk yüzünden çıkardıysa bu sözlerim geçerli değil. Emre çıkınca Fenerbahçe'nin tüm oyunu bozuldu.''