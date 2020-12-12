Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçının ilk yarısı konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşma sonrası Misli.com'un sunduğu %100 futbol programında Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'ye ağır eleştiriler yöneltti.

"Ruh gibi bir takım"

Uzatmaları saymayacak olursak Fenerbahçe son 2.5 maçta 8 tane gol yedi. Konyaspor 2, Beşiktaş 4, Yeni Malatyaspor 2 gol... Ruh gibi bir takım. Teslimiyetçi konsantrasyon sıfır. Futbol rakiple oynanır. Yeni Malatyaspor için Fenerbahçe diye bir rakip yoktu bugün. İlk 25 dakikadaki Yeni Malatyaspor'a hayran oldum. Maçı izliyorum. Malatya 1-0 yaptı. Yanımdaki arkadaşa Malatya devre yapmadan 5 yapar mı dedim.

"Malatyaspor 3. golü bulmalı"

Hamza hoca Yeni Malatyaspor'da 3. golü bulmalı, yoksa elindeki maçı verebilir. Neden 3'üncüyü bulması lazım. Muhtemelen Fenerbahçe'de Sosa girer. Maçın 2-0 biteceğini düşünmüyorum.

"Sadık yanlış yerde oynuyor"

Fenerbahçe'de iki tane stoper oynamıyor. Lemos ve Serdar Aziz. Tisserand sol stoper oynuyor. Ama hiç oynamamış Sadık'ı orada oynatıyorsun. Hakem mükemmel maç yönetti. Fenerbahçe'nin sezon başında yaptığı transferler sonrası hepimiz favori gösterdik. Ama görüyoruz ki sağ tarafta Ferdi oynuyor. Demekki herşey büyük transferlerle olmuyor. Eğer Sosa'yı oynatmıyorsanız problem var demek ki.