Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a konuk olurken 90 dakika Sarı-Lacivertliler'in 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. 90 dakikayı ünlü futbol adamı Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

Sözlerine gündemin bir diğer önemli olayı Trabzonspor'un Ünal Karaman ile yollarını ayırma kararına değinerek başlayan Dilmen, "Haber gelince sürpriz oldu bizim için. Birkaç haftadır yönetimle başkanla Ünal Hoca arasında problemlerin olduğu konuşuluyordu ama çok su yüzüne çıkmamıştı. Hafta arasında ise medyadan takip ettiğimiz şekilde yönetimin Ünal Hoca konusundaki eleştirileri dışarıya vurmaya başladı. Okudum maç sonu konuşmalarını Ünal Hoca'nın ki 'Ben boğaza takılırım' ve 'Ahmet Başkan, keşke benle konuşsaydı. Ona söyleyeceklerim var' diyor. Yani bu günlük değil, uzun süreden beri gelen bir süreç. Belki yönetim ilk yarı bitsin diye bakıyordu olaya. Ben devam edilmesinden yanaydım açıkçası. Birçok problemlere rağmen Ünal Karaman başarılı oldu şu ana kadar. Ama başkan ile hoca arasında bir kopukluk olduğunu son 10 günde görmeye başladım. Üstelik son günlerde başarılı da skor almalarına rağmen... Skordan bağımsız belki oynanan oyunu bahane gösterebilirler, iletişim problemleri vardı belki. Hayırlısı olsun, Ahmet Başkanı ile Ünal Hoca oturmuşlar, ayrılmışlar. Trabzonspor, büyük bir kulüp mutlaka birini bulacaktır. Yine de bir risktir bu kararı almak, kolay bir karar değildir. Ünal Hoca için de özellikle Trabzonspor için de... Ünal Hoca ile bir daha konuşurlar mı bilmiyorum ama kesin deniyor. Hayırlısı olsun. Ünal Hoca baktığında başarılı oldum diyebilir, Trabzonspor yönetimi de belki daha fazla puan bekliyorduk diyecek. Ama şu an baktığımızda Trabzonspor, liderin 5 puan gerisinde ve 3 büyüklerin tamamını da geçmiş durumda. Tamamen yönetim ile Ünal Hoca arasında bir problem olduğunu düşünüyorum" dedi.

Fenerbahçe'nin ceza sahası dışından bulduğu iki golle maçı kazanmasına değinen Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe, zaten ceza sahası dışından en fazla gol atan takımdı. Attığı 33-34 golün en az 10-12 tanesini ceza sahası dışından atmıştır. Fenerbahçe'nin adını şutör takım koydum. Fenerbahçe puan kaybetmez diye düşünüyordum. Çok yağış vardı. Hem oyun durdu hem yavaş paslar vardı. Rize'de vasat bir oyun ortaya çıktı. Fenerbahçe ağırlıklı bir oyun vardı ama yavaş bir oyunla pozisyon zenginliği azdı. Rizespor kalecisi Gökhan, 2 golde de hatalı bana göre. Jailson'un vuracağını tahmin etmedi" ifadelerini kullandı.

Maçın hakemine ilişkin de değerlendirmeler yapan usta yorumcu, "Bugün VAR'lık bir pozisyon olmadı. VAR'a gitmeden penaltı verilmeliydi. Vedat'ın pozisyonu gri falan bir pozisyon değil. Görüşü o kadar net ki hocanın, baş başalar. Görüyor olayı ki VAR'a ne gerek var? Jailson hakemi de kurtardı ki yoksa herkes Muriqi'nin penaltı pozisyonunu konuşurdu" dedi.