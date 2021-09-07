Ünlü futbol adamı Rıdvan Dilmen, TRT Spor'da ekranlara gelen %100 Futbol'da Hollanda-Türkiye maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Oynanan kötü futbolun ve 6-1'lik mağlubiyetin çok üzücü olduğunu vurgulayan Dilmen, ''Hücum edemedik, oyuna ortak olamadık. Çok yumuşak takımız. Orta sahaya bakarsak, bunu görebiliyoruz.'' dedi ve ekledi:

'Mahallenin abileri top oynayan çocukların aralarına girerler ya...'

''Bu maçı çevirme imkanı kırmızı kart olmasa belki vardı. Temennimiz Hollanda'nın maçı rölantiye alması. Şu durum çok üzücü... Hani böyle mahallenin fizikli abileri yürürken top oynayan çocukların aralarına girerler ve topla oynamaya başlarlar. İlk yarıda işte öyle bir oyun oldu.''





'Kenan Karaman'a da yazık'

''Kenan Karaman'a da yazık... Hücum oyuncusu ama beki kovalamaktan 90 dakikalık efor harcadı.''

'Hollanda'nın gücünden değil'

''Çok enteresan, uzun yıllar sonra 'Asla puan alamayız' dediğimiz bir duruma geldik. Hollanda'nın gücünden değil, bizim uzun zamandır kötü olmamızdan dolayı.''

'Bu kadar kabullenmişlik olamaz'

''Kötü oynayabilirsiniz ama bu kadar vurdumduymaz, bu kadar kabullenmişlik olamaz. Mental olarak bu takım bitmiş durumda.''







