Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor'u Ülker Stadı'nda konuk eden Fenerbahçe, ilk devreyi 3-1 önde tamamladı. 45 dakikayı ünlü futbol adamı Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında yorumladı.

﻿﻿Bu sezon puan barajının düşük olmasını beklediğini belirten Dilmen, ''Kontrollü bir maç izleyeceğimizi düşünüyorduk. Aykut Hoca, Galatasaray maçında iç sahada oynar gibi oynadı. Bugün ise önde baskı yaptılar, birkaç top da kaptılar. Böyle başlayacaklarını bilmediğimiz için Rodrigues'in de bu kadar etkili olacağını ön göremedik. Vedat Muriç birkaç tane kaçırdı. Kapasitesinin altında gol atıyor bu sezon. Fenerbahçe, Beşiktaş-Galatasaray derbisi ve Başakşehir-Trabzonspor maçını rahat izlemek istiyor. Bu sezon puan barajı düşük olacak'' diye konuştu.

'Ozan Tufan harika oynuyor'

Ozan Tufan'a övgüler yağdıran ünlü yorumcu, "Ozan Tufan harika oynuyor. Şu anda ceza sahasından diğer ceza sahasına oynayan ligin en iyi iki oyuncusundan biri bence." ifadelerini kullandı.

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