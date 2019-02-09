Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Bursaspor'u 2-0 mağlup etti. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Burak Yılmaz'ın golüyle 1-0 önde tamamlayan siyah-beyazlılar, tecrübeli futbolcunun ikinci yarıda attığı golle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı ve zirveyle aradaki farkı azalttı.

Usta yorumcu Dilmen, 90 dakikayı 45 dakikasını NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Beşiktaş taraftarlarının hedefinde yine Tolgay Arslan var!

Şenol Güneş'in Milli Takım'a gideceği iddialarını da yorumlayan Dilmen, "Mart ayında Şenol Güneş Milli Takım'a giderse bunun yanlış olduğunu düşünmüyorum... Ligin bitimine doğru belki çok tartışmaya açık olacaktır. Bugün de kazanırsa zirve yarışına ortak oluyor" diye konuştu.

Şenol Güneş'in ayrılması durumunda Lucescu'nun Beşiktaş'a gelmesini beklediği Dilmen, "Beşiktaş'ta Şenol Güneş ile yolların ayrılması durumunda yeni teknik direktör hazırdır. Bir duyumum yok ama Mircea Lucescu olursa şaşırmam." açıklamasını yaptı.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Burak Yılmaz Beşiktaş taraftarıyla barıştı! Büyük destek...

'10. dakikadan sonra pres akıllarına geldi'

"Beşiktaş, ilk 10 dakika top rakipteyken futbolu unuttu. Bursaspor daha önde bir oyun oynuyordu. 10. dakikadan sonra pres akıllarına geldi. Bu sıcağa kar dayanmaz diyorduk ya, böyle bir süreç yaşanıyordu. Futbolda önemli 4 harf vardır "PRES" O da gelince yüksek tempo ile etkili olmaya başladılar. Bu sürecin de mimarı Lens'tir! Mükemmel bir pas attı ayağını dışı ile...''



