Ünlü futbol adamı, Fenerbahçe efsanesi Rıdvan Dilmen, Sports Digitale'de Mesut Özil ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kariyeri boyunca hem Real Madrid hem de Arsenal formalarıyla sayısız büyük maça çıkan, zorlu Galatasaray deplasmanında kalitesini bir kez daha gösteren Özil'i Barcelona'nın transfer etmek istediğini dile getiren Dilmen, tecrübeli oyuncunun ise futbolu Fenerbahçe'de bırakmak istediğini belirtti.

'Abidal'in Mesut'la ilgilendiğini ve aradığını ben biliyorum, yanındaydım'

Barcelona'nın eski futbolcusu Eric Abidal'in Mesut'u aradığını birebir kendisinin bildiğinin altını çizen tecrübeli yorumcu, ''Barcelona, Mesut Özil'i transfer etmek istiyor. Orada biraz transfer problemi var. Finansal Fair Play... Eric Abidal'in Mesut'la ilgilendiğini ve aradığını ben biliyorum, yanındaydım zaten. Barcelona'nın düşündüğü bir oyuncuyu biz oynatamadık bugüne kadar, verim alamadık. Katar diyorlar ya asla gitmedi transfer görüşmesine. Bir tane ciddi isteyen kulüp oldu, o da Barcelona.'' diye konuştu.

En son 9. haftadaki Trabzonspor mücadelesinde 11’de olan ve sonrasında hep kulübede bekletilen kaptan Mesut Özil, derbide 11’e dönüp, golünü attı, fark yarattı.

''Ben futbolu Fenerbahçe'de bırakmak istiyorum' diyor'

Özil'in Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmediğine parantez açan Dilmen, ''Burası Fenerbahçe. Mesut Özil de çok önemli bir değer. Oynaması da lazım ama Mesut da hayata şöyle bakıyor, benim de çok hoşuma gidiyor. Fenerbahçe'yi o kadar çok seviyor ki... Sevmeli de biz çok büyük bir kulübüz. Mesut'un da 30'lu yaşları geçti artık. Geldiği kulüp de Fenerbahçe. Emin olun Real Madrid'ler, Arsenal'ler falan var ama burayı aynı kapasitede görüyor. Mesela ben diyorum ki: iyi bir transfer teklifi... 'Aman hocam, sakın' diyor. 'Ben futbolu Fenerbahçe'de bırakmak istiyorum' diyor. Onun için Mesut da bu kulübün, formanın kıymetini bilecek.'' ifadelerini kullandı.

Galatasaray derbisi sonrası konuşan Özil, ''Allah nasip etti Fenerbahçe'me geldim, çubuklu formasını giyebildim ve burada da gol atmak beni çok çok mutlu etti.'' diye konuşmuştu

'Allah nasip etti Fenerbahçe'me geldim'

Galatasaray derbisi sonrası yaptığı açıklamada Fenerbahçe ile büyüdüğünü belirten Özil, ''Ben Fenerbahçe'm ile büyüdüm. Küçüklüğümden beri maçları izlerdik özellikle derbileri seyrederdik. Allah nasip etti Fenerbahçe'me geldim, çubuklu formasını giyebildim ve burada da gol atmak beni çok çok mutlu etti.'' diye konuşmuştu.







