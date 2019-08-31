Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Çaykur Rizespor'u konuk ederken ilk yarı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, ilk 45 dakikayı NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

Beşiktaş'ın maça kötü başlamadığını ifade eden Dilmen, ''İzlemeyenler için şunu söyleyelim. Beşiktaş kötü başlamadı. Ligde en farklı karakter yapısıyla Abdullah Avcı'nın sistemi var. Buçuklu sistem. Caner, Gökhan orta saha gibi. Arkada ikili, üçlü kalıyorlar. Bu da zaman isteyen bir sistem.'' diye konuştu.

Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan'ı öven ünlü futbol adamı, ''Gökhan Akkan iyi bir kaleci ve çok beğendim. Bu maçlar kolay kolay 1-0 bitmez. Özellikle Beşiktaş golü bulursa 2-0 da bitmez. Çok tempolu bir oyun var sahada.'' dedi.

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