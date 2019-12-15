Süper Lig’in 15. haftasında Yeni Malatyaspor, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederken usta yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında mücadeleyi değerlendirdi.

İlk yarıda mücadeleci bir maç izlediklerini belirten Dilmen, "Malatya ve Alanya maçlarını kolay kazanamazsınız. Fizik kapasitesi yüksek, sıkı ama mücadeleci bir oyun izledik. Pozisyon yok, Beşiktaş ve Malatya kalesinde neredeyse hiç sorun yaşamadı. Ligde puan durumu konuşacağız ama Malatya ve Alanya maçlarını kolay kazanamazsınız. İki takım diğer al takımlardan farklı. Pozisyon yok ama mücadeleci bir maç izledik.'' dedi.

Dilmen; Beşiktaş'ın ilk yarıda savunma arkasına atılan toplarda etkili olmaya çalıştığını ifade ederken, ''A planı olmadı Beşiktaş'ta. B,C,D planlarına geçilmeli. 2-3 kez savunma arkasına atılan topta etkili olmaya çalıştı. Kısır bir maça doğru gidiliyor. Malatya'nın biraz daha öne gitmesi lazım beraberliği tutması için'' dedi.

Maçın ardından hakem Yaşar Kemal Uğurlu hakkında olumlu değerlendirmelerde bulunan Dilmen, "Yaşar Kemal Uğurlu da, Ali Palabıyık da, gerçekten de ne görüyorlarsa onu vermeye çalıştılar. Her zaman MHK'yı eleştirirken saygı göstermemiz de gerekiyor. Hakemlerin performansını beğendim. Hatalar var mıdır, vardır. Sadece Rizespor maçını ayrı tutuyorum" ifadelerini kullandı.

Maç sonunda iki takımın teknik direktörlerinin maç özelindeki performanslarını değerlendiren Dilmen, "Sergen Yalçın; Beşiktaş'a iyi çalışmış, hazırlanmış. Avantaj ve dezavantajlarına bakmış. Oyunun sonlarına doğru elimde de silahlar var, bunları kullanırım demiş. Abdullah Avcı ise ikinci yarıda Malatya'yı kendi sahasına itince tıpkı Kasımpaşa maçındaki gibi risk aldı. Üstüne Elneny'yi de çıkarınca orta sahayı bıraktı" dedi.

Üç büyüklerin ve ligin genel durumu hakkında konuşan Rıdvan Dilmen, "Gülme komşuna gelir başına. İstanbul'daki 3 büyüklere baktığımız zaman 15. hafta geride kalmış ve Beşiktaş maç kazanamamış. Fenerbahçe, oynadığının yarısından fazla 8 maçı kazanamamış. Galatasaray ise 9 maç kazanamamış. Aslında ligde artık yavaş yavaş tablo ortaya çıkıyor. Devre arasında transfer politikası nasıl olur bilemiyorum" dedi.

Malatyaspor'un önemli bir ekip olduğunu belirten Dilmen, "Malatya takımının gösterdiği performansa göre puanı az. 5 beraberliği var. Sergen Yalçın, bugün bunu oynaması gerekiyordu o da bunu oynadı. Umut, Burak, Lens, Güven, Ljajic varken Malatyaspor ile Rus ruleti oynuyorsun. Abdullah Avcı, riski yanlış dakikalarda almadı ama geçen hafta Kasımpaşa uzun süre 10 kişiydi. Üstelik Malatyaspor, yumuşak savunma yapan bir takım değil. Canlı oyuncuları var. Hoca bence bunu hesaplayamadı, 11'e 11 olduğunu düşünemedi. Malatya'ya karşı risk alırsanız cezasını çekersiniz" dedi.