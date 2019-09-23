Beşiktaş - Başakşehir maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi. Maçın ardından NTV'de Rıdvan Dilmen maçın ilk bölümünü değerlendirdi.

İşte Rıdvan Dilmen'nin açıklamaları...

İlk yarının son anında yaşanan pozisyonu maçtan sonra değerlendirelim, tam yayına giriyorduk. Net bir yorumda bulunmayayım ama son adamdı ve Douglas'ın bariz gol şansından kırmızı kart görmesi gerekiyordu. Zaten sarısı da vardı Douglas'ın.

Necip çok iyi oynuyor. Ben çok beğendim. Sol stoper oynuyor. Müdahaleleri çok iyiydi.

İlk 45 dakika futbol adına hiç bir şey göremedim. Başakşehir daha sakin oynuyor. Başakşehir'in öndeki iki oyuncusu beklentilerin çok altında.

İlk yarıda bir tane pozisyon yok maçta. Ljajic ile aralarında diyalogu bilmiyorum, yorum yapmayayım. Forvet arkası oyuncun 5. maçta 4. sarı kartını görüyor ve Trabzon deplasmanında yok. İlk yarıda futbol adına hiçbir şey yoktu.