Rıdvan Dilmen: Yahu Cüneyt sanane ya!

Rıdvan Dilmen'in NTV'de "Yüzde 100 Futbol" programındaki yorumları şu şekilde:

Beşiktaş kazanırsa lider oluyor. Öncelikle sonuncu olan Kayserispor'dan başlayalım. Hakikaten sonuncu olacak bir takımmış. Gittikçe de geriye gidiyorlar. Bazen kötü oyun hakemi de rakibi de etkiler. Sahanın içindeki herkes kötü. Yardımcı hakemler de kötü. Bir tane geri pas veriyor hakem. Bence yukarıdan uyardılar. Fırsat hoca fal açtı biri tuttu, biri tutmadı. kötü oyuna ayak uydurdu. ben penaltı pozisyonu için 'Penaltı değil' diyemem. VAR'ın görebileceği bir penaltı. Fırat Aydınus nasıl gördü anlamadım ama şikayet etmek de doğru değil. Tebrik etmek lazım.

"Sergen hocanın sakin olması lazım"

Sergen hoca çok sinirli. Sakin olması lazım. Sürekli itiraz halinde... O sakin olursa takım da sakin olur. Eksikler yüzünden birçok oyuncunun yeri değişti. Larin'i sağa attı. Burada sahneye çıkması gereken oyuncular forvet arkasında oynayanlar... Kayserispor gol atmazsa nasıl puan alır bilmiyorum. Beşiktaş'ın bu Kayseri'ye puan kaybetmesi büyük sürpriz olur. 45 dakikalık oyun hayal kırıklığı... Bu kadar yorum yapmaya bile değmez.

RIDVAN DİLMEN'İN İKİNCİ YARI İÇİN DEĞERLENDİRMELERİ:

Beşiktaş, Kayseri'den çok daha iyi bir takım. Kayseri belki de kazanacak bir şey yapmadı ama... Yahu Cüneyt (Çakır) sanane ya... Penaltı olduğuna inanırsın da tamam. İlki 'Ararsan bulursun' penaltısı... İkincisi de 'Aradılar bulamadılar' penaltısı... Sen, son dakikada top öbür tarafa gitmiş niye çağırıyorsun hakemi? Burada Fırsat Aydınus'a bir şey diyemiyorum. Ben sana bir şey söyleyeyim mi, iki penaltıyı da Beşiktaş'ın aleyhine vermezler... Niyetleri iyi değil... Bu hakemler kuralları daha iyi biliyor bizden fakat biliyorlar... 'Beşiktaş, Galatasaray , Fenerbahçe 'nin lehine verirsem devam ederim' diye düşünüyorlar. Beşiktaşlı dostlarım bana kızabilirler. Daha önce de Fenerbahçeliler kızmıştı ama benim fikrim bu. Birinci penaltıyı vermem. İkinciye hiç bulaşmam bile... FIFA hakemleri bunları vermez. Başka bir şey olsa belki kötü hakemler verir.

"Serdar Tatlı'yı yollayacaklar oradan!"

Fırat Aydınus da galiba hakemliğe devam etmek istiyor. Lobisi de var sanırım. Sizin hesabınız ne? Bugün Kayserili oyuncu, Beşiktaşlı oyuncuyu sakatlamak için giriyor bugün... Tırnağına gelse kırmızı kart ya! Cüneyt Çakır bilmiyor mu bunun kırmızı olduğunu? Niye çağırmıyor? Serdar Tatlı'yı da yollayacaklar oradan... Sen ne kadar iyi niyetli olursan ol! Urfa yolları gözüktü... Beşiktaş yener, şampiyon da olur. Ben Denizli'de yenmesine rağmen Fenerbahçe'nin, Fenerbahçe karşısında Başakşehir'in mağdur edildiğini gördüm ve söyledim. Sen Cüneyt Çakır olarak niye çağırıyorsun?

Türkiye'de garip şeyler oluyor. Oyuncunun cezası gece yarısı kaldırılıyor... Bu Kayseri'ye saygısızlık etmek istemem. Beşiktaş'a da öyle... Ama Cüneyt Çakır sen niye çağırıyorsun?

"Operasyon devam ediyor"

Dün Marcao için niye çağırmıyorlar? Fatih hoca da biliyor kırmızı kart olduğunu... Ben Beşiktaş'ın her Avruıpa maçına giderim. Severim'de Metin'lerle Feyyazlar'la çok kaldım. Beşiktaş'ın böyle galibiyetlerle sevineceğini düşünmüyorum. Operasyon devam ediyor.

İblis oldum, şeytan oldum ama ben neye inanıyorsam onu söylerim. Bu hakemler yaşadıkları gibi inanıyorlar. İnandıkları gibi yaşamıyorlar. İnsanlık falan bunların umurunda değil.











