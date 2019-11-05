Rıdvan Dilmen: Ülkemizde en büyük problem beş harfli, güven

Fikret Orman'ın istifasından sonra Kulüpler Birliği'nin 10. ve yeni başkanı, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil oldu. Bu önemli günde 18 kulüp Başkanı bir araya geldi ve Ali Koç ile Mustafa Cengiz önemli açıklamalarda bulundular.

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan Sporun Not Defteri programında gündemi değerlendirdi.

İşte Dilmen'in açıklamaları:

"Ülkemizde en büyük problem beş harfli, güven. MHK'ya güven hiçbir zaman olmadı. Her hafta şikayetler takım takım değişebiliyor. Burada en büyük görev yöneticiler kadar medyadaki insanlara, bizlere düşüyor."

"MHK Başkanı Zekeriya Alp, daha Fenerbahçe başvuruda bulunmadan kural hatası yok diyor. Ali Koç'un anlattığına göre söylüyorum, Fenerbahçe kural hatası için IFAB'a başvuruyor. IFAB'ın raporu Tahkim Kurulu raporunda bulunmuyor. Orada kural hatası var deniliyor."

"Kayserispor-Fenerbahçe maçında 3 tane pozisyon var. Bir pozisyon da Trabzonspor-Göztepe maçında var. Ne Arda Kardeşler, ne de Fırat Aydınus pozisyonları görmediler. Bunlar VAR'lık pozisyonlar. Hem Trabzon'da hem de Kayseri'de VAR hakeminin çağırması gerekiyordu."