Rıdvan Dilmen, Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan ilk hafta maçının ardından konuştu. Misli.com'un sunduğu %100 Futbol' programında ilk yarıyı değerlendiren Dilmen, maç öncesi Sergen Yalçın ile yaptığı görüşmede aldığı bilgiye göre Beşiktaş'ın yeni golcüsünün Kalinic olacağını ifade etti.

"Sergen Yalçın kardeşimizi 'geçmiş olsun' diye aradım, tabii maçı da konuştuk. Stratejiden bahsetti bana. Dedi ki 'PAOK maçı bize yaradı. Çünkü, çok fena yaptılar savunma arkası koşularını'

"Orta saha yol geçen hanı gibiydi. İki takımın kadrosu da dev kadro değil. Bu kadrolar Anadolu takımlarındaki kadrolar birkaç oyuncu çıksa... İlk yarıyı izlemeyenler hiçbir şeyi kaçırmadı"

"Kalinic’i alıyoruz dedi"

Rıdvan Dilmen sözlerine "Sergen hoca telefonda bana Kalinic’i alıyoruz dedi. Josef ile anlaştıklarını ve Nazım Sangare ile de ilgilendiklerini söyledi. Kalinic'i büyük ihtimalle alıyorlar" şeklinde devam etti.Kalinic’i alıyoruz dedi

"Trabzonspor demoralize olmuş"

"Trabzonspor, geçen yıl sezon sonuna en iddialı takım olarak girerken, şampiyonluğu kaybedip Avrupa'dan da olunca demoralize olmuş. İç sorunlarını gideremedi. Sol bek gitti, sol bek yok"

MAÇ SONU AÇIKLAMALARI

Rıdvan Dilmen, ''Penaltı pozisyonundan yorum yaparsak Beşiktaş'ın 3-1'lik galibiyetine saygısızlık yapmış oluruz. Trabzonspor'un neredeyse pozisyonu yok. Maçın gidişatına bakarsak bu maç 3 gün 3 gece oynansa Beşiktaş'ın Trabzonspor'a kaybetme şansı yoktu."

"Trabzonspor'un şampiyon olma ihtimali çok çok düşük"

"Artık futbol değişti. Seyirci falan yok. Trabzonspor, 11 Mart'tan sonra evinde 4 maç yaptı. Ankaragücü 1-1, Antalyaspor 2-2, Konyaspor 3-4, Beşiktaş 1-3! Tarihinde 4 maçta 2 beraberlik 2 mağlubiyet çok nadirdir. Şampiyonluk kaybetmesinden sonra kupa ile geri döndüler ama kadro derinlemesi çok düşük. Stoperlerinde sorunlar var. Bu kadroyla Trabzonspor'un şampiyon olma ihtimali çok çok düşük.'' ifadelerini kullandı.

''Sergen Yalçın'ın ikinci testi de pozitif''

"Bugün Sergen Yalçın'ı 'Geçmiş olsun' diye aradım. İkinci kez koronavirüs testi yaptırmış yine pozitif çıkmış. Sergen Yalçın ile teknik olarak konuştuk. 'Bugün çok farklı bir sistem kullanacağız.' demişti. Esprilidir biliyorsunuz, 'Allah'tan, taktik çalışmalarından sonra koronavirüs oldum.' dedi."

"VAR'da süre biraz daha azaldı. Ben VAR hakemi olsam penaltı pozisyonunda çağırmazdım ama ben hakem değilim. Maçın başında hakemin takdir haklarını Trabzon'dan yana olduğunu hissettim ama çok can acıtıcı değildi."