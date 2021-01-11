Rıdvan Dilmen: Tepki göstermezse sıkıntı vardır

Süper Lig 'in 18. haftasında Fenerbahçe , deplasmanda karşılaştığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-0 mağlup ederken usta yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İlk yarı sonunda yaptığı yorumlarda Fenerbahçe'nin Erzurum deplasmanında kazanarak derbi öncesi 35 puanı yakalamak istediğini belirten Dilmen, "Kullanabilirsen son dakikada gelen golün avantajı çok. Fenerbahçe 35 puana uzanıp, derbi öncesi keyif yapmak istiyor. Mert Hakan'ın nerede oynadığını söyleyemem ancak Pelkas'la birlikte çok iyi mücadele ediyorlar. Sivas'taki kadar rahat değil ancak sorumluluğunun farkında. Mert Hakan, Sivas'taki kadar rahat değil. Sivas'tan daha çok koşuyor. Hoca formayı verdi, o da kendini artık birinci oyuncu görüyor. Artık Sosa'nın önünde, hoca da öyle görüyor" dedi.

Dilmen ayrıca, "Geçen haftaki cümlesi vardı Erol Hoca'nın, 'Topu rakibe verdik' diye. Geçen haftakini yaparsa beraberliğe düşebilir. Erzurum daha ilk yarıdan 3 korner buldu. Bunu yapıp da kontra yapabilirse farka gider. Samatta, Cisse hatta Perotti de böyle sakin. Mert Hakan, Pelkas, Thiam, Gustavo çok yüksek enerjiyle oynuyor. Ozan da çok enerjili, kabullenmeyen bir oyuncu ama bugün düşük. Bu enerji Fenerbahçe'yi ayakta tutuyor" ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler Erzurumspor - Fenerbahçe maçında ekrana yansımayanlar





Rıdvan Dilmen'in maç sonu açıklamaları ise şu şekilde:

"Fenerbahçe hak ettiği bir galibiyet aldı. Son haftalardaki çıkışı devam ediyor. Oyun olarak da çıkış içindeler. 3-0 olunca Fenerbahçe yine devam etti"

"Fenerbahçe'de Mert Hakan geri döndü. Bunda Emre Belözoğlu'nun büyük etkisi var. Erol hocanın Nazım'ı ve Sinan'ı kullanması önemlidir. Pelkas'ı çıkarmaması önemlidir. Enerjisi fazla futbolcular sahadaydı"

"Altay'a hiç iş düşmedi. İnşallah terlememiştir. Hava çok soğuktu"

"Sinan Gümüş çıkarken 'Ya hocam neden çıkardın beni' dedi, bunlar insan doğasında vardır. Bunu saygısızlık olarak kabul etmeyin. Tepki göstermezse sıkıntı vardır"