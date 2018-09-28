Rıdvan Dilmen: ''Size göre penaltı değilse, iyi hakem değilsiniz!''

Spor Toto Süper Lig'de 7. haftanın açılış maçında Galatasaray evinde Erzurumspor'u Maicon'un 74. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmayı NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendiren Rıdvan Dilmen, ilk yarıda penaltı tartışması yaşanan Garry Rodrigues'in pozisyonunu değerlendirdi.

Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

"İnşallah Emre Akbaba'nın tarak kemiğinde çatlak yoktur."

"Garry Rodrigues'in penaltısında penaltıyı vereceksin ve bir de sarı kart göstereceksin. Allah aşkına, bir de VAR'a baktın."

"Sen bakıyorsun iki göz, VAR bakıyor dört göz. Bu pozisyon tartışılmaz. Oyuncu rakibini çekmeyecek. VAR niye var? Hakem bunu görmeyebilir diye var. VAR'ı uygulayacaksınız. Eğer bu pozisyon sizin standartlarınıza göre penaltı değilse, iyi hakem değilsiniz."

"Galatasaray'da içeride 21 maçta 21 galibiyet. Bu inanılmaz bir istatistik."

''Selçuk oynayabilir''

''Porto maçında Ndiaye cezalı, Belhanda'yı kullanacaktır. Hatta Selçuk İnan iyiyse, Selçuk İnan'ı oynatabilir Ndiaye'nin yerine."

''Çekti, bıraktı olmaz, çektiği anda penaltı''

"Hakem, VAR uygulamasına gittiği halde penaltı vermedi, ben penaltı olarak görüyorum. Çekti, bıraktı olmaz, çektiği anda penaltı. Hakemin yaptığı en büyük hata, sarı kart ve penaltıyı değerlendirmemesi oldu."

''Terim'in birinci stoperi Serdar''

"Hocanın en beğendiği oyuncu Serdar Aziz'dir. Çok yerinde hamleler yaptı, Terim'in birinci stoperi Serdar Aziz."