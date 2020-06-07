Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in, 2010-2011 sezonuyla ilgili sözlediği sözler Fenerbahçe camiasını çılgına çevirmişti. Bir tepki de Fenerbahçe camiasının efsane isimlerinden olan Rıdvan Dilmen'den geldi.

'Milyonlarca Fenerbahçeliden özür dilemek zorundasınız'

NTV ekranlarında Özdemir'in açıklamalarını değerlendiren Dilmen, tecrübeli futbol adamının Fenerbahçe camiasından özür dilemesini gerektiğini belirtti ve ekledi; ''Nihat bey, eğer yanlış anlaşıldığınıza inanıyorsanız, çıkacaksınız ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nden, ben Fenerbahçeliyim, benden, milyonlarca Fenerbahçeliden özür dilemek zorundasınız. Özür dilemiyorsanız federasyon başkanlığı da yapmayacaksınız çünkü artık kaos geliyor. Fenerbahçe'nin Nihat beyi ihraç etme kararı varsa, benim imzam olmamasına rağmen ben de imza atarım. Din ve kulüp sevgisinin üzerine fazla gitmeyeceksin."

'Fenerbahçe 2 kez kurulan tek kulüptür'

"Fenerbahçe başarısızlığını örtmek istiyor' diye bir söz, TFF'nin sitesinden söylenmez.'' yorumunu yapan Dilmen, Fenerbahçe 1,5 yıldır başarısızdır, bunu ben söylerim. Fenerbahçe, bir 1907'de, bir de 2011'de kuruldu, 2 kez kurulan tek kulüptür. 2011'de üzerinden tır geçti ama yine ayakta. Her kulüp bu durumu kaldıramaz." dedi.

Nihat Özdemir ne demişti?

Instagram'da Ekonomist Dergi'sinin Instagram yayının canlı konuğu olan Türkiye Futbol Federasyonu başkanı Nihat Özdemir, 'Şikenin üstesinden gelmek için nasıl bir çalışma yapacaksınız' sorusuna, "Birçok ülkede de böyle olaylar oldu. İtalya'da, İngiltere'de ve Fransa'da da oldu. Her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de böyle bir olayı yaşadık. Hepimizin bildiği gibi o sezon... 2010-2011 sezonudur. Sezon geride kaldı. 9 sezon geride kaldı. Biz 9 senedir herhangi bir şekilde bir şike olayına rastlamadık" yanıtını vermişti. TFF Başkanının verdiği bu yanıt sosyal medyada sarı lacivertli taraftarların büyük tepkisini çekmişti.



