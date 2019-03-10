Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Beşiktaş sahasında Atiker Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. Siyah-Beyazlı ekibe galibiyet getiren golleri 14'üncü dakikada Ljajic, 34'üncü dakikada Burak ve 90+3'üncü dakikada Kagawa attı. Konuk Atiker Konyaspor'un golleri ise 20'nci dakikada Ömer Ali ve 75'inci dakikada Fofana'dan geldi

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında karşılaşmayı yorumladı.

İşte Dilmen'in ilk yarı yorumları:

"Beşiktaş'ın ve oyuncuların maça bakış açısını kutlamak lazım. Konyaspor zor bir takım, Şenol Güneş, Medel ve Atiba ile sert bir orta saha kurmuş. Şenol Güneş iyi bir rakip analizi yapmış."

Burak Yılmaz'a övgü

"Burak Yılmaz'a ayrı bir parantez açmak istiyorum. bazıları iyi futbolcudur, bazıları gol koklamasını bilir, golcüdür. Burak Yılmaz, Ljajic'e inanılmaz bir ara pası attı. Zamanlama harika. Frikiği de mükemmel."

"Şenol Güneş ve Aykut Kocaman'ın birer canlı bombası var. Necip ile Filipovic! İkisinin de sarı kartı var. Vida'ya da Ali Palabıyık sarı vermedi."

"Karius inanılmaz güvenini kaybetmiş ve her topta ıslıklanıyor. Ne kadar tecrübeli olursa olsun, bu durumu kaldıramayabilir."

'Aykut Kocaman için üzücü oldu'

Rıdvan Dilmen'in maç sonu yorumları ise şu şekildeydi:

"Tecrübeme dayanarak söylüyorum, Şenol Güneş'in yaptığı istifa alkışıdır."

"Maçı izlemeyenler için şunu söyleyebilirim, bugün 5-1'lik Beşiktaş galibiyetini de konuşabilirdik. Aykut Kocaman üzücü bir son dakika yaşadı."

"Bugün 5-1'lik skoru da konuşuyor olabilirdik. Beşiktaş çok net pozisyonları değerlendiremedi. Quaresma'yı beğendim, Burak'ı özellikle ilk yarı beğendim, Ljajic'i beğendim. Gümbür gümbür oynamaya çalışan bir Beşiktaş vardı. 2-2'lik skora kadar."