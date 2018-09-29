Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe derbisinden 1 puanla ayrılan Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Vodafone Park'ta Kayserispor'u konuk etti. Siyah Beyazlı ekip, Kayserispor'u 2-0 mağlup ederek maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. 6 hafta aranın ardından forma giyen Love, Süper Lig'deki ilk golünü kaydederken diğer gol Quaresma'dan geldi.

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, maçı değerlendirdi.

İşte Dilmen'in yorumları:

"Beşiktaş'ın sahasında 26 gün boyunca maç olmayacak. Bu büyük avantaj, bu zemin tartışmalarına artık son verilebilir. İçerideki bir sonraki maç için 1 aya yakın bir dönem var, uzaya üç kere gidip geliyorlar o dönemde. Beşiktaş bu zemin problemini çözsün. Hem Beşiktaş, hem de oyuncular için bu önemli."

"Quaresma'nın golünü Oğuz Çetin ve belki Ümit Özat atardı. Ayağının dışıyla bu golü atmak kolay değil. Türkiye'de aktif oyuncular arasında, Quaresma'nın golünü atan çıkmaz. Quaresma'nın attığı golü Ronaldo atamaz, o vuruşu yapamaz."

'Babel bekleneni veremedi'

"Beşiktaş'ta bugün bekleneni veremeyen bir oyuncu vardı, Babel. Sebebi Caner. Destek gelmeyince kolay marke ediliyor. Arkadan Caner ya da Adriano gelince, Babel demarke vaziyette kalıyordu. Bu çok önemli."

"En takdir ettiğim oyuncu, Atiba. 35,5 yaşına gelmiş bir oyuncunun art arda 2 maçı bitirmesi, müthiş bir olay."

"Umut Bulut'un çekildiği bir pozisyon var, hakem atladı. VAR ile görülebilirdi. Hakemlerimizin pozisyonlarda en azından VAR'a gitmesi lazım. Gökhan ile ilgili golden önce VAR'a gitti ve el kararı vermedi, doğru karar."



















