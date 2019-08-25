Rıdvan Dilmen'in Galatasaray-Konyaspor maçının 90 dakikasıyla ilgili yorumları şu şekilde:

İlk yarı 0-0 bitti. İlk 4 dakikada da 4 korner attı Konya. Onun dışında yoklardı. Aykut hoca maçtan önce "Beyler aman ha, kaleye falan gitmeyin. Bir gol yerseniz... Dayanabildiğiniz kadar dayanın " demiş gibi... Böyle şey olur mu!

60 dakika böyle... Bu güneşe kar dayanmaz. Bir yerde gelecek.

Galatasaray'a bakıyorsun. 60'ta birden bire durdular. Konya da bir anda hücumcu oldu! Böyle şey olur mu!

"O kadar beklersen gol olur"

Konya'nın son bölümdeki paslarına bak... Son dakika ama sabırla pas yapıyorlar. Buna izin veren kim? Galatasaray! Bir tane auta gider, bir tane kaçar, ama sonunda bir tanesi gelir, gol olur! O kadar beklersen gol olur.

"Konya'ya Juventus muamelesi..."

Galatasaray Konya'ya Juventus muamelesi yaptı! Ronaldo yok belki ama sen öyle muamele yaptı. Konya gol atarsa oyuna ortak olabilirdi. Onun dışında kesinlikle yiyecek, belli.

Konya hücum yapamadıysa, sonunda nasıl becerdi? 70'e kadar Galatasaray oynatmadıysa, o dakikadan sonra nasıl oynattı? Bu kadar yıl futbol oynuyorsun yine de bu soruları çözemiyorsun...

Rıdvan Dilmen'in Galatasaray-Konyaspor maçının ilk yarısıyla ilgili yorumları şu şekilde:

İlk 5 dakika atılan üstüste kornerler önemliydi. Teknik direktörler hem savunma hem hücum çalışırlar. Geçen sezonki iki Galatasaray maçını düşünelim. Aykut hoca önce defans sonra 'Atarsam...' diye düşünüyordu.

"Üretemediler"

Galatasaray bu maçta kontra yemedi. Hücumda 4 kat pas yapmasına rağmen üretemedi. Nagatomo bek olmasına rağmen gibi sol ön forvet gibi oynadı.

"Nzonzi ve Seri hiç yaratıcı değil"

Emre Mor içeride çok kalmıyor. Bu yüzden arkadan gelen Mariano ve Feghouli'ye alan kalmıyor. Galatasaray 4-3-3 oynuyor. Nzonzi ve Seri hiç yaratıcı değil. Konyaspor stoperleri yerlerinden oynamadılar bile. Galatasaray'ın geçen haftaki Denizli'deki ölü toprağı hala devam ediyor.

Belhanda'yı da arıyorlar. Şu anda tek silah Babel'in içeri kat ederek şut atması ve içeride çok eleştirilmesine rağme Diagne...

Konya'nın puan alması için biraz daha tehdit etmesi lazım. Savuna savuna maçı nasıl bitirebilirler, bilmiyorum.

"Duran topları iyi kullanman lazım"

Galatasaray takımı bir de uzun takım. Diagne 1.91, Babel 1.86... Kenardan ortalar tehlikeli olur. Ancak duran topları iyi kullanan oyuncu gerekiyor. şampiyonluğa oynayan takım duran topları iyi kullanmak zorunda...

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