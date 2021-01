Hayatın her alanında spor önemli bir yer tutmaktadır. Her spor branşının yanı sıra futbol branşı da çok ön plana çıkıyor. Türk futbolu her geçen gün önemli bir gelişim gösterirken bu alanda yapılan yatırımlar da artış gösteriyor. Türkiye'de Türk ve dünya futboluna önemli futbolcular yetiştiriliyor. Futbolda başarılı çalışmalara imza atan çoğu futbolcu sonrasında antrenörlük ve teknik ekipte çalışabiliyorlar. Türkiye futbol tarihinde çok önemli futbolcular yetişti.

Rıdvan Dilmen nereli?

Türk futbolunun en tanınan isimlerinden olan Rıdvan Dilmen, çok genç yaşlarda başladığı futbolda kariyer basamaklarını hızla tırmandı. Futbolda pek çok başarılı çalışmaya imza atan ve çok sayıda şampiyonluk kazanan Rıdvan Dilmen futbol hayatının sonunda antrenörlüğe başladı. Türk futbol tarihinin önemli isimlerinden olan Rıdvan Dilman Aydın'ın Nazilli ilçesinde doğru. Ünlü spor adamı Rıdvan Dilmen Nazillilidir.

Rıdvan Dilmen kaç yaşında?

Türk sporunda önemli yer edinen Rıdvan Dilmen 15 Ağustos 1962 yılında Aydın'ın Nazilli ilçesinde doğdu. Makbule Hanım ve Mehmet Lütfü Bey'in en küçük çocukları olarak dünyaya gelen Rıdvan Dilmen spor hayatına atletizm yaparak başladı. Uzun süre atletizm yapan Rıdvan Dilmen sonrasında futbola yöneldi. Küçük yaşlardan itibaren futbol oynayan Rıdvan Dilmen Fenerbahçeli olması ile biliniyordu.

Rıdvan Dilmen hangi takımlarda oynadı?

Türk futbol tarihinin yetiştirdiği önemli isimlerden olan Rıdvan Dilmen spor tarihinde "Şeytan" lakabı ile biliniyor. 14 Yaşlarında mahalle arasında futbol oynarken keşfedilen Rıdvan Dilmen spor hayatına Nazilli Sümerspor'da başladı. Rıdvan Dilmen'in Sümerspor'a başladığı yıl takım sezonu yenilgisiz kapatarak şampiyon oldu. Bu sırada çok sayıda takımdan Dilmen için istek gelse de takımı Rıdvan Dilmen'i vermedi. Rıdvan Dilmen sırasıyla Vanspor, Fenerbahçe , Konyaspor , Altay, Adanasor ve Karşıyakaspor'da oynadı. Rıdvan Dilmen çok defa milli takımda oynadı.

Uzun yıllar Türk spor hayatında futbol oynayan Rıdvan Dilmen daha sonra teknik direktörlük yaptı. Bunun yanı sıra futbol yorumcusu olarak basında yer alan spor adamı Rıdvan Dilmen bir kaç filmde oyunculuk da yaptı. 2008 yılında A.R.O.G. filminde yer alan Rıdvan Dilmen sonrasında Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Rıdvan Dilmen bu dönemde ameliyat oldu.

Rıdvan Dilmen'in yorumculuk kariyeri

Ünlü spor adamı Rıdvan Dilmen spor hayatının ardından yorumculuk kariyerine devam etti. Dilme NTV Spor programında yüzde 100 Futbol programında yorumculuk yaptı. Sonrasında Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yapan Rıdvan Dilmen spor gazetesi olan Fanatik Gazetesi'nde iddia tahminlerinde bulundu. Ünlü spor adamı Rıdvan Dilmen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçları da Star TV ekranlarında sporseverler için yorumladı. Başarılı spor adamı 2010 yılından itibaren Sabah gazetesinde çalışmaya başladı.

Rıdvan Dilmen'in teknik direktörlük kariyeri

Ünlü spor adamı Rıdvan Dilmen futbol hayatının ardından teknik direktörlük yapmaya da başladı. Futbol hayatında yeni bir sayfa açan Rıdvan Dilmen Vanspor, Konyaspor, Altay, Karşıyaka, Adanaspor ve Fenerbahçe'de teknik direktörlük yaptı.

Rıdvan Dilmen 1996-1997 sezonunda Ali Şen tarafından yapılan istek doğrultusunda Fenerbahçe futbol takımının menajerliğini de yaptı. Rıdvan Dilmen 1999- 2000 sezonunda Fenerbahçe'nin başına getirildi. Rıdvan Dilmen hiçbir mağlubiyet almamasına rağmen Fenerbahçe'nin UEFA kupasından elenmesi sonucunda görevini bıraktı. Buradaki görevinden ayrılan ünlü spor adamı Rıdvan Dilmen Altay ile anlaşma yaptı.

Rıdvan Dilmen spor hayatı

Türk spor hayatının önemli isimlerinden olan Rıdvan Dilmen Altay takımı ile yaptığı teknik direktörlük anlaşması sonucunda takımın başarılı olmamasının ardından görevinden ayrıldı. Rıdvan Dilmen 2001- 2002 sezonunda ise anlaşma sağladığı Adanaspor'dan ayrılmak zorunda kaldı. Rıdvan Dilmen 2003 yılında ise 1. Lig A klasmanı olan Karşıyaka'da teknik direktör olarak görev aldı.