Rıdvan Dilmen: Mustafa Denizli, avcı gibi bekliyor

TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, %100 Futbol programında Altay- Fenerbahçe maçının ilk yarısını değerlendirdi.

İşte Rıdvan Dilmen'in ilk yarı yorumu;

"Heyecanlı bir lig oyunda da heyecan var ama kalite yok. Osayi'nin verdiği pas var Muhammed'e o da ofsayt olabilir. Onun dışında Fenerbahçe adına pozisyon yoktu. Altay yabancı kontenjanını iyi kullanmış. Ama onlarda pozisyon üretmekte zorlandılar."

"Rakibe göre sistem kurmuş"

"Mustafa Denizli, tamamen rakibe göre sitemi kurmuş. Avcı gibi bekliyor. Fenerbahçe'nin atak yapmasını bekliyor. Fenerbahçe ve Altay defansının dikkati nedeniyle pozisyonlar sonuçlanamadan bitti."

"Kısır bir maç izledik"

Herkes birbirine yakın oynadığı için kısır bir maç izledik. Tempolu ve heyecanlı oynamaya çalışıyorlar. Şu anda Fenerbahçe'yi tuzağa çekmeye çalışan bir Altay var. Fenerbahçe'nin orta sahasındaki oyuncuların pas yüzdesini yükseltmesi lazım. Maç sıkıştı.

"Sistem değişikliğine gideceğini sanmıyorum"

"Pereira'nın ikinci yarıda sistem değişikliğe gideceğini sanmıyorum. Sosa çok top kaybetmeye başladı. Gustavo da daha çok yana oynuyor. Fenerbahçe'nin kazanabilmesi için topun kendisinde kalması lazım. Orta sahada daha yaratıcı olmalılar."