Süper Lig'de 12. haftanın perdesi Türk Telekom Stadı'nda açıldı. Kritik mücadelenin ilk devresi 0-0'lık eşitlikle sona erdi. 45 dakikayı usta yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında yayınlananan %100 Futbol programında değerlendirdi.

Kongo Milli Takımı'nda sakatlanan ve en az 6 ay sahalardan uzak kalacak olan Luyindama'nın büyük eksiklik olduğunu vurgulayan Dilmen, ''Galatasaray'da Muslera'dan sonra kim olmazsa olmaz deseler, Luyindama derim. Ağır gibi görünüyor ama süratli bir stoper. Büyük eksiklik...'' dedi.

Galatasaray'ın beklediğinin altında bir oyun sergilediğini ifade eden Dilmen, ''Adem Büyük ilk yarıda iyi değildi. Galatasaray'ın öne çıkışları zaten kontralarda oldu. 3-4 duran topta pozisyon oldu, akan oyunda pozisyon gelmedi. Galatasaray'ın tek silahı duran top ve kontra gibi gözüküyor. Başakşehir de duran toplarda başarısız. Beklediğimin altında bir Galatasaray, kötü bir maç, kötü bir hakem. İlk yarının özeti bu.'' diye konuştu.

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