Fenerbahçe'de bir rüya gerçekleşti ve Mesut Özil'i renklerine bağladı. Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü transferi Mesut Özil'i değerlendirdi

İşte Dilmen'in Mesut Özil sözleri:

"Mesut Özil'i ABD'den de isteyenler vardı, Sevilla'nın istediğini de ben biliyorum. Bonservisi elinde olan Mesut'u kim almaz?"

"Mesut Özil, Türkiye'nin bir değeridir. 12 milyon pound kazanıyordu Arsenal'de. Ülke sevgisi olmasa bu yaşta gelir mi Allah aşkına?"

"Mesut'un Londra'nın merkezinde Filistin ile ilgili konuştuğunda Burak 'Seninle gurur duyuyorum Mesut' demişti. Onu deyip, bunu demek olmuyor."







