Rıdvan Dilmen: Mesut Özil, Türkiye'nin bir değeridir
Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü transferi Mesut Özil'i değerlendirdi ve "Mesut Özil, Türkiye'nin bir değeridir. 12 milyon pound kazanıyordu Arsenal'de. Ülke sevgisi olmasa bu yaşta gelir mi Allah aşkına?" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'de bir rüya gerçekleşti ve Mesut Özil'i renklerine bağladı. Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü transferi Mesut Özil'i değerlendirdi
İşte Dilmen'in Mesut Özil sözleri:
"Mesut Özil'i ABD'den de isteyenler vardı, Sevilla'nın istediğini de ben biliyorum. Bonservisi elinde olan Mesut'u kim almaz?"
"Mesut Özil, Türkiye'nin bir değeridir. 12 milyon pound kazanıyordu Arsenal'de. Ülke sevgisi olmasa bu yaşta gelir mi Allah aşkına?"
"Mesut'un Londra'nın merkezinde Filistin ile ilgili konuştuğunda Burak 'Seninle gurur duyuyorum Mesut' demişti. Onu deyip, bunu demek olmuyor."