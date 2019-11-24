Rıdvan Dilmen, Malatyaspor - Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendi

Süper Lig’in 12. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor’un Fenerbahçe’yi konuk ettiği mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, %100 Futbol programında karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

VAR sistemine yönelik eleştirilerde bulunan Dilmen, “Teknik olarak çok şey söyleyemeyeceğim aslında. Maç sonuna saklarız. FIFA ki özellikle Infantino, VAR uygulamasını isterken UEFA karşı duruyordu. Bizi düşünmediler ama bizim 1.5 yıllık VAR karnemizi düşünmediler. Maçları gündüze alırlar gece bile oynatmazlardı. VAR, hakem maçın önüne geçiyor. Bakıyorsun faul yok, faul veriyor. Serdar’ın Jahovic’e dirseği var. Ayrıca ofsayt pozisyonunu hatırlıyorsunuz Jahovic gitti. Sakatlık problemi olabilir, oyuncunun ayağı kırılabilir” dedi.

Yardımcı hakemlere ilişkin de eleştirilerde bulunan Dilmen, “Yardımcı hakemler tembelleşti. Artık kilo derdi de yok. Oynat golse dol, değilse VAR’dan iptal. Neyi seyrediyorsun sen? Senin görevin taca bakmak, ofsayta bakmak… Yine penaltı pozisyonunda Moses kafayı vurdu ki top auta gitse aut verecek bitirecek. Top oyunda kaldığı için penaltıyı verdi. Ali Palabıyık penaltısı pozisyon. Altay’ın pozisyonunda da VAR’a gitmedi. O pozisyonun başlangıcı muhtemelen ofsayt. Gol olsa bakacaklardı ama korner oldu bakamadılar. Korner de bunların başını belaya soktu. Yardımcı hakem kornerden gol olursa bana ne diyor. Yardımcı görse de bir şey yapmıyor nasıl olsa VAR var diyor. Pozisyonda ben ilk bakışta faul görmedim. Burada VAR hakemi gibi ileri geri yaptım sonrasında oyuncunun Altay’a vurduğunu gördüm. Ben diyorum ki iş arayan insanlar, yardımcı hakem olsunlar. Mis gibi… Kolları alçıda olsa da sorun değil” dedi.

Maça çıkan oyuncuların formalarının kontrol edilmesi gerektiğini de belirten usta yorumcu, “Allah aşkına konsantre olun. Top sarı, Fenerbahçe sarı, ayakkabılar sarı ki valla göremezsin. Lacivert şort giy. Ofsayt pozisyonunun başında önce faul var ki iptal ederdi zaten ama o pozisyonu böyle ayırt edemezsin. Maç öncesi hakem gider soyunma odasına lacivert giy kardeşim der. Kalecinin eldivenleri de sarı” dedi.

Penaltının kullanıldığı ana da değinen Rıdvan Dilmen, “Penaltıda kaleci önde ise VAR görür. Belki de artık penaltılarda karar alacaksın attı attı, kaçırdı kaçırdı. Devamı yok” ifadelerini kullandı.