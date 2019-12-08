Rıdvan Dilmen: Magazinsel bir maç

Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Kasımpaşa sahasında son haftaların formda takımı Beşiktaş'ı ağırladı. Maçın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında mücadeleyi değerlendirdi.

İşte Dilmen'in yorumları:

"Kasımpaşa-Beşiktaş magazinsel bir maç. Kasımpaşa'nın çocuğu Abdullah Avcı. Beşiktaş'ın çocuğu Tayfur Havutçu. Sahada Mustafa Pektemek ve Ricardo Quaresma."

"Kim ne derse desin, hangi hakem ne derse desin, Kasımpaşa'nın pozisyonu kırmızı kart değil. Bariz gol şansı falan yok. Atiba değil de Usain Bolt olsa, o topa yetişemez."

"Kasımpaşa'nın golünün öncesinde görüntülerde gördüğümüz Vida'nın pozisyonuna hakem bakmadı, benim futbol aklıma göre pozisyon faul."