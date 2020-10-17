Rıdvan Dilmen: Maçları erteleyerek lig bitmez

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Misli.com'un sunduğu "%100 Futbol" programında Trabzonspor - Başakşehir maçını değerlendirdi. Dilmen, kadro kalitesi açısından Başakşehir'in Trabzonspor'un önünde olduğunu söylerken, "Trabzonspor - Başakşehir maçı 3 gün 3 gece oynansa Başakşehir kazanırdı" ifadelerini kullandı. Dilmen, artan vakalar nedeniyle ligin maç erteleyerek bitmeyeceğini söyledi.

"Maçtan önce zaten kadrolara ve yedeklere baktığınız zaman en fanatik Trabzonsporlu bile Başakşehir bizden daha iyi takım der. Trabzonspor - Başakşehir maçı 3 gün 3 gece oynansa Başakşehir kazanırdı"

Rıdvan Dilmen, koronavirüsten dolayı ertelenen maçlar hakkında, "21 yaşına gelmiş bir futbolcu bugün nasıl U21'de oynayabiliyorsa A Takım'da da oynamalı. Maç erteleyerek sezonu bitiremezsiniz ve şaibe çıkar. İngiltere gibi karar da alamıyoruz! İngiltere ne dedi? Pandemiden dolayı lig oynanamayacak duruma gelirse tescil ederim dedi. O zaman şöyle ki, çok vaka olsa dahi ki bu devam edecek"

"Bu hafta Hatay'ı erteledin, önümüzdeki hafta Malatya'yı erteledin, sonra başka bir takımı erteledi. Eğer bu lig bu şartlar altında oynanacaksa mutlaka ve mutlaka erteleme olmaması lazım. Maçları oynatacak tarih de kalmayacak, lig bitmez" ifadelerini kullandı