Rıdvan Dilmen: Maçın sonucunu değişiklikler belirleyecek

Rıdvan Dilmen, Süper Lig 'in 10. haftasında oynanan Beşiktaş - Galatasaray derbisinin ilk yarısını TRT Spor'da %100 Futbol programında değerlendirdi.

Dilmen'in ilk yarı yorumu şöyle;

Maçtan önce maçı oynamışlar. Örnek mi? Fatih Hoca "Maçın başında şiddetli baskıya maruz kalacağımızı" düşünüyorum dedi ve doğru çıktı. Sergen Yalçın da "Sahamızda oynuyoruz, kazanmak istiyoruz. Umarım beklentiye karşılık veririz" dedi. Yanlış mı, değil. Maçın sonucunu değişiklikler belirleyecek. Göreceksiniz, teknik direktörler dışında bu maçı kulübeler belirleyecek.