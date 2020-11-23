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Rıdvan Dilmen: Lung o kadar çok kurtardı ki sakatlandı

Rıdvan Dilmen, Misli.com'un sunduğu '%100 Futbol' programında Galatasaray-Kayserispor maçının ilk yarısını değerlendirdi. Dilmen, kaleci Lung'un performansını överken Galatasaray'ın gol bulacağı ifade etti

23 Kasım 2020, Pazartesi 20:35 Son Güncelleme:
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Rıdvan Dilmen: Lung o kadar çok kurtardı ki sakatlandı

NTV'de Misli.com'un sunduğu '%100 Futbol' programında konuşan Rıdvan Dilmen, Galatasaray-Kayserispor maçının ilk yarısını değerlendirdi. Dilmen, kaleci Lung'un performansını överken Galatasaray'ın gol bulacağı ifade etti

Dilmen, "Kayserispor'da geçen sezon Lung inanılmazdı. Çok top geldiği zaman yemiyor. Büyük maçlarda çok top geliyor, yemiyor. Kaleci yoruldu, o kadar çok top geldi ki adalesi gitti."

"Galatasaray'ın pozisyona girmeyen oyuncusu yok. Kayserispor için beraberlik mucize. Puan veya puanlar alabilmesi için gol atması lazım. Galatasaray bir şekilde gol bulur." 

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