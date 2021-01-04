Rıdvan Dilmen: Lig bitiminde zirvede olurlar

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan ve Misli.com'un sunduğu %100 Futbol" programında Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasından oynanan maçı değerlendirdi

Rıdvan Dilmen, "Bu sezon baktığımı zaman Fenerbahçe'nin pozisyon vermediği hemen hemen ilk maçtır. Fenerbahçe'de eksikler var ama Kasımpaşa'da da eksikler var. Pelkas'ın üretici olması, Thiam'ın bitiriciliği ile ilk yarıda üstün oynadı"

"Penaltı pozisyonunu Halis hoca görmedi ama VAR hakemi Zorbay Küçük çağırması lazımdı. Dünkü pozisyon gibi değildi, VAR mutlaka çağırmalıydı. İlk yarı skoru hakem için şans oldu. Kasımpaşa eğer hücum yaparsa Valencia etkili olur. Kasımpaşa'da iyi oynayan yoktu. Fenerbahçe'nin arzusu tabii bu durumda etkili oldu"

MAÇ SONU AÇIKLAMALARI

"Fenerbahçe rahat bir galibiyet aldı. Zirve yarışı yapıyorsunuz, bir eşik var mesela onu Beşiktaş atlattı, şimdi Fenerbahçe'de geçiyor. Oyuncuların fiziksel ve mental olarak yükselmesi önemli"

"Lig bitiminde ilk 3 sırada Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'den başka bir takım olacağını düşünmüyorum"

"Burada VAR'da maç yöneten hakemleri La Liga'ya, Premier Lig'e, Bundesliga'ya büyük liglere yollasak, 2 hafta sonra pasaportsuz gönderirler! Verilen penaltıların %40'ını vermem ben"

"Bugün Sergen Hoca ile görüşecektik. Bana "Penaltı değil demişsin hocam" dedi. Çok güzel bir sohbet oldu. "Fenerbahçe-Beşiktaş maçında Thiam'ın pozisyonuna bir şey dedin mi hocam?" dedi. Ben de "Penaltıyla alakası yoktu demiştim" dedim. "Tamam o zaman hocam" dedi."