Rıdvan Dilmen: Koronavirüs testim önce pozitif çıktı, sonra negatif

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında yayınlanan "%100 Futbol" programında gündemi değerlendirdi. Daha önce anlatmadığı bir durumundan bahseden Dilmen, corona virüsü test sonucunun önce pozitif çıktığını ardından yapılan yeni testin negatif olduğunu belirtti. Rıdvan Dilmen ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu'nun süreci iyi yönettiğini de söyledi.





'Hikmet hocaya test tekrarı için tavsiyede bulundum'

Testlerin ikinci kez yapılması gerektiğinin altını çizen Dilmen, "Erzurumspor'dan sonra Malatya'da da vakalar açıklanınca Hikmet hoca ile konuştum. Kendisine yeniden test yaptırmaları gerektiğini söyledim. Çünkü bu yeni bir virüs, dünya buna hazırlıksız yakalandı. Testler değişik gelebiliyor. Kendimden örnek vermek gerekirse; kimse bilmez ama salgın süreci başladığında Mart ayında test yaptırdım. Testimin sonucu pozitif çıktı. Kendimi hemen karantina altına aldım, gerekli doktorları aradım yarın bir test daha yapalım dediler, tekrar yaptırdık bu kez negatif çıktı. Ben kendimi karantinaya aldım 14 gün. Sağlık kuruluşundaki doktorlar tekrarlamamızı söyledi. Ondan sonra bir test daha yaptırdık ve testim yine negatif çıktı. Bu yüzden Hikmet hocaya test tekrarı için tavsiyede bulundum. Bazen pozitif vakaların testlerinin yanılma payı olabiliyor. Bu yüzden Almanya'da sürekli sporcular test yaptırıyor. En başından beri sürekli test için merkezi bir sistem kurulması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'TFF'nin süreci iyi yönettiğini düşünüyorum'

TFF'nin koronavirüs sürecini iyi yönettiğini düşünen Rıdvan Dilmen, "Futbol kulüplerimizin, bu dönemde ciddi rakamlarda kayıpları oldu. Bugün ligimizde, kulüplerimizin hepsinin 'oynayalım' demesinin temel nedeni kulüp ekonomileri. Bu süreçte tek eksik, teknik direktör ve futbolcular yeteri kadar görüş vermedi. 1-2 teknik direktör harici kimse elini taşın altına koymadı. Bu yüzden TFF'nin süreci iyi yönettiğini düşünüyorum" açıklaması yaptı.

'Sivasspor, bu dönemde sakatlık problemi yaşadı'

Rıza Çalımbay'ın 'tek şehirde oynansın' açıklamalarını yorumlayan Dilmen: "Rıza hocanın yerinde olsam artık işime konsantre olurum çünkü ciddi bir şampiyonluk yarışı var. Ligler başladığı zaman Galatasaray ve Trabzonspor avantajlı olacak. Çünkü bu takımlar 30-35 gündür hazırlıklarına devam ediyor. Bu 2 ekip, dolu dolu antrenmanlarını gerçekleştirmeseler de sahaya indiler. Sivasspor, bu dönemde sakatlık problemi yaşadı. Önemli oyuncuları sakatlanınca bir krizin içerisinde kaldılar. Rıza hoca, en başından beri tek şehirde oynama fikrini savunuyor. Sakatlıklar onun görüşünü değiştirmedi. Tek bir şehirde oynama fikri, oyuncuların kampa girmeme problemi yüzünden onaylanmamış olabilir. Ancak insanların evde kaldığı bu dönemde futbolcular işini yapmak zorunda. Çünkü futbolcular, profesyonel insanlar. Ligler başladığında, takımlarımızın oyun içerisinde çok korumacı olacaklarını düşünmüyorum. Takımlar, tek günlük seyahatler yapacaklar. Ben de Rıza hoca gibi tek bir şehirde oynanması gerektiğini düşünüyordum ama böyle karar alınmış" ifadesini kullandı.

"Teknik direktör ortaya çıkacak"

Yeni düzende teknik direktörlük hünerlerinin ortaya çıkacağını söyleyen usta yorumcu: "TFF, kupa maçlarında maçın uzaması halinde oyuncu değişiklik hakkının 6 olabileceğini söylüyor. Burak Yılmaz, geçen gün sosyal medyada yaptığı paylaşımda 3 gün önce antrenmana başladığını ifade etti. Bu dönemde bazı takımlar iyi hazırlandı ama bazı takımlar da istediği gibi hazırlanamadı. Kimsenin nasıl antrenman yaptığını bilmiyoruz. Ben ligimiz başladığında maçlarda ilginç sonuçların çıkacağına düşünüyorum. Rıza hocanın takımı hariç zirveye oynayan takımların haftada iki maçı kaldırabilecek ve rotasyon yapabilecek kadrosu vardı. Ancak haftada 2 maç kuralı getirilmedi. Ligler başladığında teknik direktör hünerleri ortaya çıkacak. Teknik direktörlük, sadece taktik vermek değildir. Belki teknik adamlar, bazı oyunculara '45 dakika oyna' diyecek. Burada antrenörler oyuncu kapasitelerine bakacak. Artık dakika dakika maçı yaşayıp, basketbol koçu gibi dakikaları hesaplayacaklar" diye konuştu.

"Trabzonspor'un şampiyonluk sayıları..."

Trabzonspor'un şampiyonluklarına da değinen Dilmen, "Geçmişten beri Trabzonspor'u hepimiz biliyoruz. Şampiyonluk sayıları bir Anadolu takımı için çok ama zirvede yer alan bir takım için yeterli değil. Bu yıl kulüp hem yönetim, hem de oyun bakımından zirve yapmış durumda. Ayrıca sakatlık yaşayan oyuncuları takıma döndü ve bazı oyuncular ile sözleşme uzatıldı. Yöneticiler de gelecek planlamalarını yapmaya başladı" dedi.

" Fenerbahçe , yapacağı transferleri Vedat'a göre yapmalı"

Son zamanlarda adı Avrupa kulüpleriyle anılan Vedat Muriç hakkında konuşan Dilmen: "Ben Fenerbahçe'ye, Vedat Muriç için resmi teklif geldiğini düşünmüyorum. Çünkü gelse ciddi bir şekilde açıklanırdı. Vedat tarzı forvetler artık dünyada az bulunuyor. Bu yüzden Fenerbahçe, yapacağı transferleri Vedat'a göre yapmak zorunda. Bu sezon kanat oynayabilecek bir Moses vardı, o da gitti. Hatta sonrasında Garry ters kanatta oynadı. Bek performanslarına bakılınca da Fenerbahçe'nin beklerinden yararlanamadığı görülüyor. Şahsen artık Fenerbahçe'nin transferlerini Emre Belözoğlu'nun yöneticeğini düşünüyorum" ifadesini kullandı.

"Bunlar sadece dedikodu"

Yeni yabancı sınırlaması iddiası için konuşan Dilmen: "Bunların sadece dedikodu olduğunu düşünüyorum. Çünkü ciddi bir açıklama yok. Son yabancı kuralının açıklanmasının üzerinden 5 yıl geçti. Aslında bu kural 4 senelik olarak gelmişti. Kuralın bitmesinin üzerinden 1 yıl geçmesinin ardından yapılması gerekenler geçen seneden beri yapılmadı. Şimdi bir şeyler yapılmaya karar verildi. Bundan sonraki süreçte sayıyı direkt indirmek doğru değil ama kulüplere bu kuralın 2020-2021 sezonundan itibaren başlayacağını bildirirseniz, onlar da ona göre planlarını yaparlar" dedi.

32 yaşından büyük oyuncu transfer edilememesi söylentisine de değinen Dilmen, "32 yaş üstü transferine gelince; transfer edilecek oyuncu için bir kriter olacağını düşünüyorum. Örneğin Muslera. Bugün transfer edilmek istense, bu kurala göre transfer edilemez. Ancak oynadığı oyun ve performansı nedeniyle belirli kriterlere tabi olabilir diye düşünüyorum. Bir diğer problem de oyuncu kontratları. 32 yaş meselesi, mevcut kontratlara yansıyacak mı? Yansırsa, 32 yaşından büyük oyuncuları olan kulüplerimiz var. Ne yapacaklar? O yüzden TFF, sırf bu kural ile ilgilenecek bir heyet kurmalı ve heyet sürekli kulüplerimizle iletişimde olmalı" diyerek sözlerini tamamladı.



