Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçının ilk yarısını değerlendiren Rıdvan Dilmen, "İki takımın oyuncuları da zeminle mücadele ediyor. Bu devirde böyle zeminlerin olması... Sivas ve Erzurum iyi çalışarak karları kaldırmıştı. Başakşehir zemini de rezalet. Bugün bu zeminden çıkacak hangi oyuncu, hangi hoca, hangi zemini değerlendireceğiz" dedi.

Dilmen ayrıca, "Daha 10 gün önce bu iki takım 120 dakika kupa maçı oynadı. Seyahatler, maçlar takımların da işi zor. Kör dövüşünde Galatasaray'ın üstünlüğü var gibi gözüküyor. Yeni Malatyaspor bu zeminde ne kadar savunur bilemiyorum" dedi.