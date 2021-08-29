Rıdvan Dilmen: İlk yarı 5-1 olurdu

﻿﻿TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, %100 Futbol programında Kasımpaşa - Galatasaray maçının ilk yarısını değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen, "U21 takviyeli Galatasaray. Bildiğim, U-21 maçları Florya'da oynanır onun gibi. Bunu mecazi olarak söylüyorum. Pırıl pırıl oyuncular almışlar. Olimpiu Morutan ve Alexandru Cicaldau yetenekli oyuncular. İlk yarının en iyisi ise Kerem Aktürkoğlu."

"Cicaldau'nun attığı gol kurallara göre gol ama ben hakem olsam golü vermezdim"

"Fatih Hoca içeri girdi ama 2-0 devre bitse, Diagne'yi falan çıkarırdı. 40'ta çıkarıp kalbini kırmak istemedi. 7 pozisyonu var. Kaçırmanın zor olduğu pozisyonlar. İlk yarı 5-1 olabilirdi."