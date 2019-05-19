Rıdvan Dilmen: Hak edilmiş bir şampiyonluk!

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında zirvenin iki talibi Galatasaray ile Başakşehir, Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında karşılaşmanın ilk yarısını değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen'in ilk yarı açıklamaları:

"33. hafta puan puana, averaj Galatasaray'dan yana, Beşiktaş kaybedince Şampiyonlar Ligi için başka bir takım iddiası kalmadı ve bu maç şampiyonluk maçına dönüştü."

"Medipol Başakşehir maçı böyle bitirebilir mi? Çok maçı 1-0 bitirdi ama rakibi Galatasaray değildi. Oyunu genelde hep 70 dakika falan tuttular. Şimdi stratejiler önemli."

"Emre Belözoğlu'nun maç günü oynamaya karar verdiğini düşünüyorum. Emre ile oynarken 1-0 olunca, Başakşehir'in oyunu olumsuz etkilendi. Galatasaray, Ndiaye olmadan pasları kesebilmek için 11 yapmış ama istediklerini yapamadılar."

"Fatih Terim kenarda devre olsun diye bekliyordu. Başakşehir maçı 1-0 tutabilir mi? Birçok maçta tuttu ama rakibi Galatasaray değildi. Galatasaray'da arzu var ama güven sorunu yaşanıyor. Fatih Terim mutlaka değişiklik yapacaktır."

"Başakşehir, Galatasaray'a 6 korner verdi. Bu istatistiklerle maçı nasıl bitirebilirsiniz? Bu yaslanma penaltıya kadar gelirse, Galatasaray golü bulur gibi."

Rıdvan Dilmen'in ikinci yarı açıklamaları:

Başakşehir şampiyon olacak kadar 20 dakika oynadı. Bugün iyi oynadığını söyleyemeyiz. Galatasaray çok önemli bir güç gösterisi yaptı. Kazanan her zaman haklıdır. Hak etmiştir ve Galatasaray camiasını gönülden kutlarım. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi sonuçlar alır. Önemli bir başarı elde ettiler ve üst üste 2. şampiyonluklarını kazandılar. Bize de tebrik etmek düşer. Deplasman oyununu ikinci yarı daha iyi oynadılar. İçeride ise rekora koşuyorlar. 2018-2019 sezonu yine şampiyon oldu. Ekonomik olarak rakiplerine fark atmış durumdalar. Tudor'dan enkaz almamıştı Terim. O da tutmuştu takımı üstte. Büyük oyuncular büyük maçlarda ortaya çıkarlar. Hiçbir şey yapmayabilirsiniz ama birkaç klas hareketle ortaya çıkarlar. Feghouli diyebiliriz buna.

Kendinden uzun boylu oyuncudan bugün daha fazla yükseldi ve golü attı.