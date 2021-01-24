Süper Lig 'in 21. haftasında Beşiktaş sahasında Göztepe 'yi ağırladı. Mücadeleyi Siyah Beyazlılar 2-1 kazandı ve liderliğini sürdürdü. NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, maçı değerlendirdi.

İşte Dilmen'in yorumları:

"Beşiktaş'ın iki golü cm ile ofsayt. İkinci golde Aboubakar önde gibi ama savunma oyuncusunun kalçasını göremedim. Kalçası da iri bir oyuncu. Sonra çizgi çekildi ofsayt gibi gözüktü."

Penaltı yorumu

"Göztepe'nin pozisyonu hiç tartışmasız penaltı. VAR çağırsa Ali Şansalan iki dakikada dönerdi. Halil havaya bakarken kaleci de havaya bakarken kontrolsüz şekilde çarptı. Bu penaltıyı vermek için hakem olmaya bile gerek yok. Göztepe durup dururken penaltıdan oldu. Göztepe'nin penaltı pozisyonu için hakem olmana bile gerek yok. VAR'dakinin çağırması lazım. Acaba 'Büyüklere dokunmayalım, bize ne' mi diyorlar. "





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