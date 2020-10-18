Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında yayınlanan ve Misli.com'un sunduğu "%100 Futbol" programında Göztepe - Fenerbahçe maçının ilk yarısını değerlendirdi.

Dilmen, "Hakem Atilla Karaoğlan'ın yerinde olsam, Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıdan önceki pozisyonda Ozan'ın yaptığına faul verirdim. Ancak Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı, penaltıydı. Göztepe'nin kazandığı penaltının uzaktan yakından alakası yok. Fenerbahçe'nin attığı 2. golden önce de gördüğüm kadarıyla top Nazım Sangare'den dışarı çıktı. Tuhat bir hakem yönetimi var, herkesi şaşırtıyorlar" ifadelerini kullandı