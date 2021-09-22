Galatasaray , Süper Lig 'in 6.haftasında Kayserispor'a deplasmanda 3-0 yenildi. Bu sonuçla Sarı-Kırmızılılar üst üste ikinci mağlubiyetini almış oldu. TRT Spor'da Kayserispor-Galatasaray maçını değerlendiren Rıdvan Dilmen Fatih Terim'i eleştirdi.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle;

Teknik direktör oturacak antrenmanı gözlemleyecek

Fatih Hoca’nın çaresizlikle demeyeyim ama, ‘Ne yapayım Atalay’a kaldım’ dememesi lazım. Çaresizlik değişikliği olarak nitelendirmiyorum ben bunu. Rotasyon kelimesini herhalde dünyada bizim kadar abartan yoktur. Fikstür önümde… İlk 5-6 hafta oynarsam bu kadar rotasyonu, 15. hafta ne yapacağım? İdeal kadromla devam etmeye çalışayım, mecbursam rotasyon yapayım. Teknik direktör oturacak antrenmanı gözlemleyecek. Rakip takım nasıl bir takım? Kerem, Morutan narin oyuncular. Ben genç oyuncuları takviye yaparım. Diagne, Mostafa Mohamed, Feghouli gibi oyuncuların tecrübesinden yararlanırım. Rotasyonla Feghouli, Diagne oynamaz.

Galatasaray şampiyonluk yarışında "Yokum!" mesajı verdi

40 haftalık periyotta, kupa, Avrupa falan 55 maç varken rotasyonu ilk 6 haftada yiyemezsiniz. Muhammed Mustafa'ya acayip kafaya çıkıyor, 20 milyon, 30 milyon derken bir anda bir şeyler oldu. Feghouli 2-3 yıldır gitti mi, kaldı mı, fedakarlık yapsın, gitsin falan bunlarla geçti. Kontratı da var ve uzatılma ihtimali sıfır. Ya sil, at ya da oynat. Galatasaray şampiyonluk yarışında "Yokum!" mesajı verdi. Türkiye Ligi'nde en çok bonservis veren kulüp Galatasaray. Nelsson doğru transfer değil. Bu kadar para yatırdıysan takımın şampiyonluğa oynaması lazım. Galatasaray kulübü ve teknik direktörü bana şampiyonluk havası vermedi.



