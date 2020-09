Rıdvan Dilmen, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi

Süper Lig'in 3. haftasında dev bir maç oynanıyor. Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Ali Palabıyık'ın düdük çaldığı dev maçta ilk devre 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Ünlü futbol adamı Rıdvan Dilmen, ilk 45 dakikayı NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi. Hakem Palabıyık'ın sert eleştiri yapılamayacak bir 45 dakika geçirdiğini belirten Dilmen, orta saha oyuncularının rahatlıkla oynayabildiğinin altını çizdi.

Sarı kartı bulunan Luyindama'nın ikinci sarı kartı görüp atılmaya müsait olduğunun altını çizen Dilmen, beklediğinin üzerinde bir Fenerbahçe, beklediğinin altında bir Galatasaray bulduğunu belirtti ve ekledi:

"Samatta, Fenerbahçe'ye çok iyi bir transfer. Aboubakar tarzı, çok hareketli. Savunma arkasına çok koşu atıyor. Galatasaray'a çok ters gelecektir. Galatasaray gibi her an, her şeyi yapabilecek bir takım. Maç sonu Galatasaray'ın da, Fenerbahçe'nin de kazandığını konuşabiliriz."