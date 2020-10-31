Rıdvan Dilmen Galatasaray - Ankaragücü maçını yorumladı

Galatasaray ile Ankaragücü Süper Lig'in 7. hafta maçında karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılı takım mücadeleyi Babel'in attığı golle 1-0 kazandı. NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen mücadeleyi twitter hesabından yorumladı.

"Galatasaray kötü oynadı"

Galatasaray oyuncuları hocalarını mahçup etmediler! Açıklamadan "kötü oynayın" sonucu çıkarmış gibilerdi. Sonuçta Galatasaray 3 puanı cebine attı ama sahada oynanan futbol çok kötüydü onlar adına.

Fatih Terim'in maç öncesi açıklamaları kendisinden duymaya alışkın olmadığım biçimdeydi. İyi oyundan öte 3 puanı hedefleyen bir yaklaşım sunmuştu. Bunu da hem kadroda hem de oyuncu pozisyonlarında bazı değişiklikler yaparak sağlamaya çalıştı.