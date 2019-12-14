Rıdvan Dilmen Galatasaray-Ankaragücü maçını yorumladı

Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında Ankaragücü'nü konuk ediyor. Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk 45 dakikası 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Ünlü futbol adamı Rıdvan Dilmen, ilk yarıyı NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi. Galatasaray'ın Tuzlaspor ve PSG maçlarının ardından ciddi bir şekilde demoralize olduğunu vurgulayan Dilmen, ''Galatasaray, kazanmak zorunda. Falcao'nun yanına Babel'in yanı sıra Feghouli'nin de gelmesi gerekiyor. Hatta Adem de girmeli" dedi.

Rıdvan Dilmen'in ilk yarı değerlendirmesi şu şekilde:

"Galatasaray baskısı devam edecektir. Ankaragücü'nün 'Sürpriz yaptım, puan aldım' demesi için 0-0 yetmez. Puan alması için gol atması gerekiyor. Falcao ile başlamak, o riski almak kolay değil. Hoca, 'Oynayabildiğin kadar oyna' dedi ama 90 dakikayı tamamlayamaz. Falcao bir tane net kafa golü kaçırdı. Beceriksizlik yaptı orada. Falcao, eğer tempo yükselirse maçı tamamlayamayabilir. Kendisine şans yarattı ve denedi"

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