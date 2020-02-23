Dünyanın beklediği Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için geri sayım sona erdi. Fenerbahçe dev maçta ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk ediyor.

NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen mücadelenin ilk yarısıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte Rıdvan Dilmen'in ilk yarı yorumları:

"Galatasaray 0-0'ı da daha iyi oynadı, 1-0'dan sonrasını da... Muslera penaltı dışında yere yatmadı. Altay Bayındır ise 4-5 kez yere yattı. Zaten psikolojik olarak rahat olması gereken Galatasaray'dı. Fenerbahçe'de 'İlk bana mı denk gelecek?' tedirginliği var."

"Vedat Muriç, Fenerbahçe'nin en uzun adamı ama Galatasaray'ın golünde kimseyi tutmuyordu. Galatasaray birçok farklı pozisyon üreterek goller kaçırdı."

"Galatasaray sakin ve güvenli oynuyor. Kadıköy deplasmanı olmasına rağmen rahatlar. Fenerbahçe'nin pozisyonu yokken gol geldi. 1-0'ın avantajını koruyacakken 1-1 oldu."

'Fenerbahçe panik halinde...'

"Ersun Yanal olsam, Hasan Ali'yi çıkartır, Dirar'ı sola alırım, Deniz Türüç'ü sağa alırım. Hasan Ali sarı görebilirdi, Marcao'nun 3 kez sarı kart göreceği pozisyon var. Fenerbahçe panik halinde oynuyor, Galatasaray ise rahat oynuyor."