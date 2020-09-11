Rıdvan Dilmen: Futbolcu Rıdvan penaltı değil diyor, yorumcu Rıdvan...

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, yeni sezonun ilk maçı olan Ç. Rizespor - Fenerbahçe maçının devre arasında mücadeleyi yorumladı. İlk yarıda verilen penaltı konusunda görüşlerini açıklayan Dilmen, "Futbolcu Rıdvan penaltı değil diyor, yorumcu Rıdvan Dilmen penaltı diyor" ifadelerini kullandı.

"Şu anda sahada Emre Belözoğlu'nun takımı yok. Bana göre bu takımda minimum 7 oyuncuyla yollarınızı ayırsanız neden gitti denmez"

"Gökhan Akkan düşünmüyor mu akşam yatarken, 'Penaltı olsa kim atar?' diye. Caner sol ayaklı ve kalecinin soluna atacağını düşündü kaleci. Caner gibi zeki oyuncuların gelip ayak içiyle geldiği sağ köşeye atması lazım"

"Penaltıyla ilgili yorumum, kural yorumu değil, oyun kuralları penaltı diyor ama oyuncu kuralı olarak diyeyim ki, ben böyle penaltı vermem. Futbol tehlikeli bir boyuta gidiyor. Penaltıda eli çok açık değildi ama kural 'penaltı' diyor. Top da aldı götürdü elini. Futbolcu Rıdvan penaltı değil diyor, yorumcu Rıdvan Dilmen penaltı diyor"

"Fenerbahçe'nin bu yapısında Gustavo varken kesinlikle tek ön libero oynanmalı. 4-1-4-1'e göre uygulama yapmalı"

Maç sonu açıklamaları

"Bir şey söylemeye gerek yok, Türkiye gördü. Bu hakemlerle bu lig biter mi? Federasyon başkanı stadyumda, onun olduğu yerde hakem bunu yapıyorsa, onların olmadığı yerde ne yapar, bunu bilemiyorum"

"Ben Arda Kardeşler'i beğendim. İkinci penaltı pozisyonuna gelirsek...Arda Kardeşler, tam açıdan gördü bence. Dünyanın en gereksiz penaltılarından birini yaptı Moroziuk. Bir futbolcu böyle hamle yapmaz. Rıdvan'ım vermem penaltıyı, Dilmen'im veririm. El yüze geldi mi şiddetine bakmadan faul veriyorlar. Valencia'nın ağız-burun civarına geldi eli. Valencia da öyle bir attı ki kendini, abarttı. Hakem gördü, verdi. İkisinde VAR'a gitsen penaltı. Premier Lig'de bu penaltıları vermezler"