Rıdvan Dilmen'in değerlendirmeleri şu şekilde:

Ligin zirvesindeki Sivasspor dün akşam 1 puanı son anda kurtardı. Artık rakiplerin Sivas'a bakış açısı farklılaştı: Daha gergin ortamlarda oynamak zorundalar. Kone ve Yatabare iyi oyuncular ama tek başlarına iyi oyuncular!

"Fenerbahçe hak etti"

Fenerbahçe bu sezonki en iyi maçlarından birini oynadı. Önce oynadılar, sonra da Başakşehir'i bozdular. Hak ettikleri bir galibiyetleri aldılar.

Galatasaray'da kısa vadedeki kolay fikstürde en zor maç Konya deplasmanıydı. Çok önemli bir galibiyet aldılar.

"Sergen hoca için zor olacak"

Beşiktaş için 15 maç var ama şampiyonluk zor gibi... Sergen Yalçın'a da hayırlı olsun... Sergen hocanın zor şartlarda çalışacağı konusunda bilgiler geliyor. Ekonomik şartlar ortada zaten... Abdullah Avcı için de yeni bir hayat başlıyor. Hayatın gerçekleri bu ayrılıklar. Sergen hoca Malatya'da devam ediyor olsaydı da Abdullah hocayla bir ayrılık bence olacaktı. Kongreden sonra da Ahmet bey zaten bunun sinyalini vermişti. İyi giderse devam, kötü giderse de ayrılık olacaktı.

Önemli olan Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğündeki performansı olacak. Beşiktaş önümüzdeki yılın yapılanmasına şimdiden başlamalı.

Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'ı beğendim. Sadece isminden dolayı da değil. Bir kere çabuk bir oyuncu. Geleceği var diye düşünüyorum. Kupa maçları olsaydı daha çok oynama şansı olurdu.

"Abdullah Avcı'nın çok da rahat çalışma imkanı yoktu"

Başarı da herkes sahiplenir ya, başarısızlıkta da teknik adam gönderilir. Abdullah Avcı'nın rahat çalışma şansı yoktu. Maddi olarak da oyuncular rahat değildi. İsteklerini yerine getirmekte zorlandı.

Kural hatası var mı, yok mu? Herkes gibi ben de çok net değilim. Bilmediğim konuda da yorum yapmak istemem.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili ilginç bir dönem var önümüzde. Bir kere... Malatya-Trabzonspor maçının ertelenmesi kadar normal bir durum yok. TFF ne yapacak burada? 'Tüm maçları erteledim' diyecek. Açıklama ise birkaç gün sonra yapıldı. Servet Yardımcı'ya da ben önerdim, 'Ertelenmeli bence' dedim. Masrafları ödenerek ANtalya tercihi uygulanabilirdi bence. O zaman da bu kart sorunu olmazdı.

"Sen Federasyonsun, 'Erteledim' de, bitir"

Arada Fenerbahçe de güme gitti. Sanki Fenerbahçe'nin deprem umurunda değilmiş gibi bir hava yaratıldı. Malatyaspor başkanı açıklama yaptı o sabah. 'Trabzonspor istedi diye mi maç erteleniyor?' dedi. Adil bey de sonra 'Bizi Federasyon'dan aradılar, Trabzon istemiyor' dediler' dedi. Sen TFF olarak neden hesap veriyorsun? 'Erteledim' de bitir konuyu.

O maçın oynanmamasına kimse itiraz etmezdi ancak şekli sorun yarattı. Bu hafta Ali bey de Ahmet bey de sakin kalsınlar.

"Fenerbahçeliler artık Rodriguez'i beklemesin"

Fenerbahçe, Falette'i aldı. 2 bankayla da bazı görüşmelerin sürdüğünü biliyorum ama bu saatten sonra Fenerbahçeliler, Rodriguez'i beklemesin. Ali bey ekonomik konularla ilgili zaten daha önce de 'Biz bu faizleri ödeyemeyiz' demişti. Eğer Fenerbahçe Kulübü 31 Ocak'a kadar yapılandırmaları yapabilirse belki transfer yapar ama zor.

İlginç algı operasyonları da yapılıyor. Bir gazeteci arkadaş doğru ama eksik bir soru sordu Mustafa Cengiz'e... O arkadaş dedi ki 'Rıdvan Dilmen, Nihat Özdemir'e ' Galatasaray ekonomik sıkıntı yaşarsa puan silme cezası verir misiniz?' Bir kere ben öyle demedim. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor dedim. Ama sadece Galatasaray demişim gibi soruldu o soru.

"Muriç'i neye göre sevk ediyorsun?"

Sayın Ali Koç, TRT'ye çıktı dedi ki 'Biz perşembe günü itiraz edeceğiz'... Sonra son dakika toplantıyı salı gününe aldılar. Semih Özsoy'un dedikleri yenilir yutulur değil. Neye göre Muriç'i sevk ediyorsun? Bu hafta İrfan Can Kahveci de ofsayttan sonra kaleye vurdu, sarı kart gördü. Bilerek mi gördü o zaman? Nasıl olsa bu hafta kendi sahasında maçı var, cezasını mı çekmek istedi o zaman? Geçen hafta Marcao, Denizli maçında Rodallega'yla kavga etti, sen sarı kartı varken ikinci sarıyı veremedin... Niyet okumadan ceza mı verilir? Kaşıyorlar. Sokaklara iner insanlar Allah korusun. Tahkim toplantısını erkene çekiyorsun.



