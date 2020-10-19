Rıdvan Dilmen: Fernando adam yiyordu

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarından yayınlanan ve Misli.com'un sunduğu "%100 Futbol" programında Galatasaray - Alanyaspor maçını değerlendirdi. Dilmen, çarpıcı ifadeler kullanırken Galatasaray'ın orta sahası hakkında konuştu. Rıdvan Dilmen, "Taylan Antalyalı iyi ama Fernando, adam yiyordu" sözleri ile merkezdeki eksikten bahsetti

"Galatasaray'ın kazandığı penaltı doğru, ikinci sarı kart ve kırmızı kart da doğru. Alanyaspor'un penaltı beklediği pozisyonda, top Saracchi'nin diğer eline çarpsa penaltıydı. Bence doğru karar verdi VAR'daki hakemler, ben penaltı vermem bu pozisyona"

"Alanyaspor'un boşuna lider olmadığını gördük. İyi oynadığı için değil, çok rahat oynuyorlar. Alanyaspor oynanmaya çalışan, yaslanmayan bir takım. Muslera olsa frikik golünü yemezdi"

"Galatasaray'ın kazandığı penaltı doğru, ikinci sarı kart ve kırmızı kart da doğru"

MAÇ SONU AÇIKLAMALARI

"Galatasaray'da pandemi sonrası bir dağınıklık oldu. Fernando Muslera'nın sakatlığı planları bozdu. Fatih Öztürk kötü oynamıyor ama Muslera olsa, bunlardan en az birini yemezdi. Galatasaray'ın kalesi, aylarca Fatih Öztürk'e bırakılmaz"

"Alanyaspor çok iyi oynamadı. Galatasaray çok iyi oynamayan Alanyaspor'a yenildi, bu daha da düşündürücü. Belhanda ve Feghouli'yi oynatmadı ama Radamel Falcao için de 'Neden çıktı?' demedik"

"Fatih Terim merkez orta saha oyuncusuna çok değer verir. Taylan Antalyalı iyi ama Fernando, adam yiyordu. Belki Michael Seri'yi kulübü vermemiştir Seri ve Fernando çok farklıydı. Bazı mevkiler cidden çok önemlidir"

"Ligin şampiyonu kim olur bilmem ama Nisan sonuna kalmaz belli olur. Ancak ligde Fenerbahçe, Trabzonspor için de garip skorlar olacaktır"