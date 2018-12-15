Rıdvan Dilmen: Fenerbahçelilerin hala bir ümidi yok değil

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Başakşehir, evinde konuk ettiği Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Lider Başakşehir puanını 34'e yükseltirken, Galatasaray 26 puana ulaştı ve maç fazlasıyla ikinci sıraya yerleşti.

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirmelerde bulundu.

İşte Dilmen'in açıklamaları:

"Galatasaray tamamen oyun felsefesinde, geçen senenin Fenerbahçe maçını baz almış. TT Arena'da oynarcasına önde baskılı oynuyor. Bunun için fizik gücünüz iyi olacak."

"Ben VAR hakemi olsam, 'ararsan bulursun penaltısı' derim bu penaltıya. Ben VAR'da ayaktan verirdim penaltıyı ama orta hakem için gri bir pozisyon. Yoruma açık bir pozisyon, bence herkes de aynı fikirde. Ndiaye atlamaya niyetlenmiş aslında."

"Bir alt ligde VAR yok, penaltı kararları yarı yarıya. VAR bir devrimdir, büyük takımların da aleyhinedir."

'Fenerbahçelilerin umudu...'

"Başakşehir, 'şükür, 8 puanı koruduk" diyor. Galatasaray, 'biz transfer yapacak, zorlu deplasmanları tamamladık' diyor.Fenerbahçelilerin hala bir ümidi yok değil, bir çıkış yaparız biz diyorlar."

Pepe değerlendirmesi

"Pepe'nin ayrılmasını doğru karşılıyorum. Ben bu operasyonların daha da devam edeceğini düşünüyorum. Pepe'nin asıl sorunu parasal başlamıştı."











