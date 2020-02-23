Rıdvan Dilmen Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yorumladı

Süper Lig'in 23. haftası dev bir maça sahne oluyor. Tüm Türkiye'nin pür dikkat ettiği Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi. İlk 45 dakikayı ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

Fenerbahçe'nin tedirgin bir oyun oynadğını ifade eden Dilmen, "Galatasaray 0-0'ı da daha iyi oynadı, 1-0'dan sonrasını da... Muslera penaltı dışında yere yatmadı. Altay Bayındır ise 4-5 kez yere yattı. Zaten psikolojik olarak rahat olması gereken Galatasaray'dı. Fenerbahçe'de 'İlk bana mı denk gelecek?' tedirginliği var." dedi.