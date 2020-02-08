Rıdvan Dilmen Fenerbahçe-Alanyaspor maçının ardından patladı

Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Alanyaspor'un kazandığı penaltı tartışmalara sebep olurken, ünlü futbol adamı Rıdvan Dilmen, maçın hakemi Ümit Öztürk'e yüklendi.

NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında 90 dakikayı değerlendiren Dilmen, ''Jailson'un pozisyonunda oyuncu ıskalıyor, yarım metre mesafede ele çarpıyor. Yardımcı hakem, 'Oyna' diyor. Ümit Öztürk, pozisyonu görüyor ve 'Gördüm, oyna' diyor. Silah zoruyla mı seni VAR'a çağırıyorlar? Sen orta hakem değil misin?' Welinton'un eline çarpıyor top. Bence elle oynamadı, çarptı. VAR çağırsa ne karar verecekti?'' dedi.

Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

''Alanyaspor'a saygı duyuyorum. Fenerbahçe de geçen haftaki futbolunun uzağında. Ama tansiyon çok gergin. Lütfen herkes açıklamalarına dikkat etsin. Ümit Hoca ikinci yarıda korner, faul yaratacak bir şeyler. Yaratacak... İnşallah yanılırım.''

'Tekrarda sorun görmüyorum'

''Penaltının tekrarı, yeni kurallara göre normal. Kaleci ihlal etmeyecek! 2 Fenerbahçeli oyuncu da ihlal yapıyor, tekrarda sorun görmüyorum.''

'Alanyaspor'un penaltısında izlemeye çağırdın, burada neden çağırmadın?'

''Mustafa Pektemek'in açık eline geldi top. Alanyaspor'un penaltısında izlemeye çağırdın, burada neden çağırmadın? Sen Serkan Tokat, Alanyaspor'un pozisyonunda ne dedin de Ümit Öztürk geldi, son dakikadaki pozisyonda ne dedin de gelmedi? Bu Ümit Öztürk, Galatasaray-Trabzonspor maçında Marcao topu uzaklaştırmak isterken bir çaktı Trabzonsporlu oyuncuya... Çağırdılar VAR'a, gitti baktı neyi görmediyse vermedi penaltıyı.''

'Fırıncıya söyleyin, Fenerbahçe'ye ekmek de vermesinler'

"Jailson'un eline çarpan pozisyonun VAR'dan Serkan Tokat uyarıyor. Allah'ın tokadı var. Öyle bir pozisyon getirir ki 90. dakikada 'Al sana buyur' der. Alanyasporlu oyuncu Pektemek, eli açık top sekip eline geliyor mu? Onu çağırıyorsan bunu niye çağırmıyorsun? Fırıncıya söyleyin, Fenerbahçe'ye ekmek de vermesinler. Fenerbahçe'yi sistemin dışına itmeye çalışıyorlar, bunun farkındayım. Gözünün içerisine baka baka yapılmaz Fenerbahçelilerin, bu kadar da değil”



