﻿﻿﻿ilmen﻿ ﻿Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, %100 Futbol programında Kasımpaşa - Galatasaray maçını değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen, "U21 takviyeli Galatasaray. Bildiğim, U-21 maçları Florya'da oynanır onun gibi. Bunu mecazi olarak söylüyorum. Pırıl pırıl oyuncular almışlar. Olimpiu Morutan ve Alexandru Cicaldau yetenekli oyuncular. İlk yarının en iyisi ise Kerem Aktürkoğlu."

"Cicaldau'nun attığı gol kurallara göre gol ama ben hakem olsam golü vermezdim"

"Fatih Hoca içeri girdi ama 2-0 devre bitse, Diagne'yi falan çıkarırdı. 40'ta çıkarıp kalbini kırmak istemedi. 7 pozisyonu var. Kaçırmanın zor olduğu pozisyonlar. İlk yarı 5-1 olabilirdi."

MAÇ SONU AÇIKLAMALARI

Dilmen maçın ardından, "2-1 çok tehlikeli skor. Ben 1-1 olsun razıyım. Fakat 2-0 iken bir gol yedin mi sıkıntı. Bu kadar hatalar üst üste gelmesi, Galatasaray adına dikkat çekici. Bu hatalar geçicidir. 40 haftada yapılacak hataların tamamı üç haftada yapıldı. Bu bir yerde duracak. Fatih Hoca'yı da asla eleştirmem, tebrik ederim. Hissetti, gördü ama 3-4'e gideyim dedi"

'Galatasaray bence şampiyonluk adayı'

"Galatasaray bence şampiyonluk adayı. Daha yenilmemiş. Beşiktaş yine Gaziantep'te geçen hafta puan kaybetti. Bu ligde 38 maçı kazanacak haliniz yok, bir yerde puan kaybedeceksiniz. Fatih Terim'in 2-2'de sıfır hatası var. Yeni takım yaratmaya çalışıyor"

"Galatasaray'a gol atamıyorlar. Galatasaray kendine gol attırıyor" şeklinde konuştu.







